Gooise voedselbank vreest flinke toename aantal klanten: "Meld je als je hulp nodig hebt"

De Gooise voedselbank vreest de komende tijd een forse toename van het aantal voedselbankklanten. Door de stijgende energieprijzen en het aflopen van de coronasteunmaatregelen komen meer mensen in de financiële problemen, is de vrees. De voedselbank roept mensen met problemen op om vooral aan de bel te trekken en om hulp te vragen.

De voedselbank vreest dat veel mensen door de stijgende energieprijzen en het aflopen van coronasteunmaatregelen ervoor zorgen dat meer mensen geld tekort komen om hun eerste levensbehoeften te betalen. "De toegezegde steun ten aanzien van de energieprijzen zal ook niet voor iedereen voldoende zijn", aldus de voedselbank.

Een deel van de mensen met problemen zal zelf naar de voedselbank stappen, maar een groot deel ook niet, om verschillende redenen. "Helaas schamen nog steeds veel mensen zich om bij de voedselbank aan te kloppen voor hulp", laat de voedselbank weten. "Een voorbeeld daarvan is de man die drie weken lang bij een van de uitgiftepunten rondliep en pas de laatste keer aan het eind naar binnen kwam. Hij bleek een gezin met kinderen te hebben en hield nauwelijks geld over voor de boodschappen. Een grote opluchting toen hij van de coördinator direct al een voedselpakket meekreeg en blij dat hij eindelijk de voor hem zo grote stap gezet had."

Mensen die zich schamen om naar de voedselbank te stappen, hoeven zich geen zorgen te maken, stelt de voedselbank. "De uitgiftepunten voor de pakketten liggen niet op drukke punten en men kan ook de pakketten bij een van de andere uitgiftepunten ophalen, om nog minder kans op herkenning te lopen."

Klaar om te helpen

De Gooise voedselbank benadrukt dat ze juist nu klaar staan om te helpen en stelt zich ook soepel op. "We begrijpen het als niet iedereen niet direct alle cijfers bij elkaar heeft en gaan daar coulant mee om. Er wordt alleen gekeken naar inkomsten en uitgaven, en niet naar eventuele bezittingen, zoals een eigen huis, auto et cetera. Het doel is mensen te helpen, zodat ze daarna weer zelf verder kunnen."

Mensen die denken dat ze naar de voedselbank kunnen stappen, kunnen zelf berekenen of ze er echt recht op hebben. De voedselbank heeft daarnaast spreekuren waar mensen terecht kunnen voor vragen.