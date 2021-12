Geldautomaat opgeblazen in Bloemendaal, tweede in korte tijd

Een geldautomaat in een gebouw aan de Dr. Dirk Bakkerlaan in Bloemendaal is vanochtend het doelwit geweest van een plofkraak. Naar de daders wordt nog gezocht.

De ravage is flink - NieuwsFoto.nl / Laurens Bosch

Rond 3.45 uur werd er door buurtbewoners een harde knal gehoord. De politie laat weten dat er daarna mogelijk twee personen op een scooter zijn weggereden. Naar hen wordt gezocht. Er is veel schade: de gevel is door de explosie deels verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Tweede in 10 dagen De omgeving van de geldautomaat is afgezet voor onderzoek. In het gebouw waar de geldautomaat stond, zit in een dierenkliniek. Daarvoor was het in gebruik als bankkantoor. tekst loopt door onder de video

Beelden van de situatie na de plofkraak - NH Nieuws

Het is de tweede plofkraak in korte tijd in de regio. Anderhalve week geleden werd er een geldautomaat opgeblazen in Haarlem-Noord. Ook toen was de schade groot. Een tijdschriftenwinkel werd deels verwoest.