Johan Plat verlaat Jong FC Volendam en kiest voor PEC Zwolle

Johan Plat gaat na de winterstop aan de slag als assistent-trainer bij PEC Zwolle. Plat heeft bevestigd dat hij per direct stopt bij Jong FC Volendam, waar hij sinds de zomer van 2019 hoofdtrainer was.

Plat wordt bij PEC Zwolle de nieuwe assistent van hoofdtrainer Dick Schreuder. De ploeg uit Overijssel staat op een teleurstellende laatste plaats in de eredivisie. Schreuder nam in november de plaats in van Art Langeler die zijn ontslag indiende bij de Blauwvingers.

Het wordt voor Plat zijn zijn tweede periode in Zwolle. In het seizoen 2008/2009 was de ex-aanvaller er al actief als speler.

Jong FC Volendam

De afgelopen tweeënhalf jaar was de 34-jarige Plat hoofdtrainer van Jong FC Volendam. Met het ingaan van de winterstop zijn de talenten uit het vissersdorp terug te vinden op de dertiende plaats in de tweede divisie.

Wie de vacature van hoofdtrainer bij Jong FC Volendam zal gaan invullen is nog niet bekend. Jeugdtrainer Kiki Musampa wordt genoemd als de opvolger van Plat.