Rode kaart doet Jong FC Volendam de das om tegen Quick Boys

In de laatste wedstrijd van het jaar heeft Jong FC Volendam een zure nederlaag geleden. Thuis tegen Quick Boys werd het 1-2, nadat Tyrell Wouter een half uur voor tijd van het veld werd gestuurd.

De ploeg van Johan Plat begon goed aan de wedstrijd en kreeg via een aantal afstandsschoten kansen op de openingsgoal. Halverwege de eerste helft werd het ook 1-0. Milan de Haan was het eindstation van een snelle counter. Op aangeven van Wouter schoot hij de bal tegen de touwen.

Het antwoord van de Katwijkers liet niet lang op zich wachten. Het was nota bene Nick Runderkamp die na een half uur voor de gelijkmaker zorgde. De Volendammer, die vier seizoenen bij FC Volendam speelde, scoorde op aangeven van Tommy Bekooij.

1-2 na rode kaart

Na een uur sloeg de vlam in de pan toen Wouter en Runderkamp het met elkaar aan de stok gekregen. Beide spelers kregen een gele kaart, maar voor de Volendam-speler was dat zijn tweede van de wedstrijd. In de 73e minuut profiteerde Quick Boys van het overtal door de net ingevallen Jan Willem Kamp: 1-2.

Jong FC Volendam sluit het jaar af als nummer dertien in de tweede divisie met vijftien punten uit veertien duels. AFC en Koninklijke HFC zijn de nummers drie en vijf op de ranglijst.