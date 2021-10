Jong FC Volendam en Kon. HFC houden elkaar in evenwicht na rode kaart Zeefuik

Het Noord-Hollandse onderonsje in de tweede divisie tussen Jong FC Volendam en Koninklijke HFC heeft geen winnaar opgeleverd. Na een rode kaart voor Lequincio Zeefuik leken de bezoekers te gaan winnen, maar Koen Blommesteijn zorgde in de slotfase voor een punt: 1-1.

In de openingsfase kreeg HFC de eerste kansen via Roy Castien (schot voorlangs), Jordy Hilterman (ook voorlangs) en Jim Hulleman (kopte naast). Na 34 minuten mocht Zeefuik dus vroegtijdig gaan douchen na het ontvangen van zijn tweede gele kaart. Ondanks de ondertalsituatie hielden de Volendammers knap stand tot aan de rust.

In de tweede helft werd een kopbal van Hilterman gered door Barry Lauwers. Enkele minuten later scoorde Hulleman 0-1 op aangeven van Vincent Volkert. Invaller Koen Blommesteijn zorgde tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker.

Door het gelijkspel staat HFC op een gedeelde tweede plek met AFC en De Treffers, maar die kwamen niet in actie vanwege corona. Jong Volendam blijft op de dertiende plaats staan in de tweede divisie.

Rijnsburgse Boys - AFC

Enkele dagen na de bekernederlaag tegen sc Heerenveen zou AFC zaterdag in actie komen tegen Rijnsburgse Boys. Dit duel is afgelast wegens coronagevallen bij de thuisploeg. Het is nog niet bekend wanneer dit duel wordt ingehaald.