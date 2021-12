Negende verdachte van zwaar geweld op Mallorca: Hilversummer (18) al eerder opgepakt

Er is een negende verdachte in beeld voor het geweld op het Spaanse eiland Mallorca afgelopen zomer. Dat bevestigt justitie. Het gaat om een 18-jarige Hilversummer die betrokken zou zijn bij het dodelijk geweld rond Carlo Heuvelman.

Justitie benadrukt dat het de negende verdachte niet beschouwt als hoofdverdachte. Volgens een woordvoerder wordt de jonge Hilversummer verdacht van 'het geweld rond Carlo Heuvelman', maar niet van doodslag. Wat de Hilversummer precies ten laste wordt gelegd, kan zij nog niet zeggen.

De Hilversummer is half oktober al aangehouden en verhoord door de politie. Hij is ondertussen weer op vrije voeten en zal zich half januari voor het eerst weer voor de rechter moeten verantwoorden. Dan staat een regiezitting gepland, een opmaat naar de inhoudelijke strafzaak later. Alle negen verdachten - allemaal jonge Hilversummers - moeten dan voorkomen.

Onderzoek loopt nog

Wanneer de negen verdachten precies hun strafeis zullen horen, is nog onduidelijk. Dat hangt er onder meer van af hoe het onderzoek verder vordert. Dat onderzoek is nog altijd niet klaar. Justitie spreekt nog met de verdachten, maar ook met getuigen en andere mogelijk betrokkenen.

Het geweld op het Spaanse eiland zorgde afgelopen zomer voor een schokgolf. Negen Hilversumse jongeren worden verdacht van zeker twee geweldsincidenten, waarbij meerdere gewonden vielen. Een van de slachtoffers van de 27-jarige Waddinxvener Carlo Heuvelman, die een paar dagen na het geweld om het leven kwam.

Hilversummers Sanil B., Hein B., Mees T. en Lukas O. worden gezien als de vier hoofdverdachten. Drie van hen stonden afgelopen november voor het eerst voor de rechter. Ze bekenden toen nagenoeg alle geweldsincidenten, maar ontkenden met de door van Carlo Heuvelman te maken hebben gehad.