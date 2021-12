Verwarde autokraker breekt drie auto's open en wordt op heterdaad betrapt

Bij een drietal auto-inbraken gisteravond in parkeergarage de Raaks is een man op heterdaad betrapt. Van de auto's zijn de ramen ingeslagen en spullen meegenomen. De verdachte maakte een 'enigszins verwarde indruk'.

De schade aan de auto's is pittig, meldt de politie die gisteravond rond kwart over zes een melding kreeg. Zo zijn van een van de twee auto's alle ramen ingeslagen en make-upspullen meegenomen. Uit de derde auto, een zwarte kleine bestelbus, zijn zonnebrillen en gereedschap gesloten.

De verdachte is op heterdaad betrapt en vertoonde verward gedrag. Dat was volgens de politie omdat hij naar eigen zeggen drugs had gebruikt. Zijn aanhouding door handhavers verliep dan ook niet geheel zonder geweld. De man zit nog steeds vast.