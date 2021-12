Testlocatie in Zwaag verhuist naar industrieterrein Hoorn 80

Inwoners uit de regio kunnen binnenkort zich niet meer laten testen in de Oostergouw in Zwaag. De testlocatie verhuist namelijk rond de jaarwisseling naar het voormalige distributiecentrum van supermarktketen Deen aan de Protonweg 13 in Hoorn.

Shutterstock

Rond de jaarwisseling wordt in Hoorn een nieuwe testlocatie gerealiseerd, een precieze datum is nog niet bekend. Dat meldt GGD Hollands Noorden. De locatie in Zwaag is sinds vorige zomer in gebruik. Binnenkort wordt deze locatie ontmanteld vanwege de doorontwikkeling van het gebied, geeft een woordvoerder aan. "In goede samenwerking met de gemeente Hoorn is een vervangende locatie gevonden." De nieuwe drive-through in Hoorn krijgt de beschikking over zeven lijnen. Daarmee is de capaciteit groter dan de huidige teststraat, waar momenteel vier tot vijf lijnen up en running zijn.