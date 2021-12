Winkelpersoneel Schiphol woedend over uitzondering lockdown, Kamerlid eist sluiting

Medewerkers van winkels achter de beveiligingscontrole op Schiphol zijn woedend over de uitzondering op de lockdown. Terwijl in heel Nederland alle niet-essentiële winkels tot 14 januari dicht zijn, mogen de winkels in de terminals openblijven. De Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer wil dat het kabinet Schiphol alsnog opdraagt de winkels te sluiten.

Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren wil dat alle niet-essentiële winkels op Schiphol sluiten - Schiphol/Jurjen Donkers

Volgens een anonieme medewerker (naam en bedrijf bij redactie bekend) van een winkelketen achter de paspoort- en beveiligingscontrole heerst er woede, angst en stress bij het personeel. De angst en stress beleven ze niet alleen vanwege het besmettingsgevaar, maar ook omdat het personeel de zorgen niet kan aankaarten bij Schiphol zelf, uit vrees voor represailles. En woedend omdat er geen verklaring is gegeven voor de uitzonderingspositie op de volledige lockdown. "Onze werkgever zegt ons dat we blij moeten zijn dat we nog een baan hebben", vertelt de medewerker aan NH Nieuws. "Er is heerst hier een angstcultuur. Als ze erachter komen dat we uit wanhoop de media hebben benaderd, dreigt er ontslag voor ons."

Quote "Iedereen is pissed en het is ook nog eens druk vandaag, niet normaal meer" Winkelmedewerker Schiphol

De medewerker toont met app-gesprekken die in het bezit zijn van NH Nieuws aan hoe het onbegrip en het gevoel van onduidelijkheid onder het personeel leeft. "Snap jij het al? Zijn we open of niet?" appt een collega op zaterdag. Een ander kan niet geloven hoe druk het zondag weer was: "Iedereen is pissed en het is ook nog eens druk vandaag, niet normaal meer." Onrechtvaardig Net als bij het personeel vraagt Tweede Kamerlid Christine Teunissen zich af waarom de winkels achter de paspoort- en beveiligingscontrole zijn uitgezonderd van de totale lockdown. "Er wordt hier met twee maten gemeten. Dat vind ik onbegrijpelijk", zegt Teunissen tegen NH Nieuws. "Schiphol geeft duidelijk de voorkeur aan geld verdienen, in plaats van solidair te zijn met de rest van Nederland. Ik vind het onrechtvaardig. Het kabinet moet hier opheldering over geven." Artikel gaat verder onder de foto.

Tweede Kamerlid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren - Partij voor de Dieren

Teunissen gaat het demissionaire kabinet morgen vragen om Schiphol alsnog de opdracht te geven alle niet-essentiële winkels te sluiten. Ze deelt de zorgen van winkelpersoneel over de verspreiding van het coronavirus op Schiphol, en dan met name de zeer besmettelijke omikronvariant. 71 reizigers met de omikronvariant Uit het meest recente OMT-advies blijkt dat van de 1316 reizigers uit hoogrisicogebieden die zich direct na aankomst tussen 27 november en 16 december op Schiphol vrijwillig hebben laten testen, er 163 positief waren. Van hen hadden er 71 de omikronvariant. Zolang de test bij aankomst niet verplicht is, is het niet vast te stellen hoeveel reizigers daadwerkelijk de omikronvariant mee naar Nederland nemen. Teunissen gaat het kabinet naar die testverplichting vragen, maar weet dat dat lang kan duren. Het kabinet wil namelijk daarin het liefst samen optrekken met de Europese Unie. "Reizigers zijn er sowieso" Schiphol laat NH Nieuws weten juist blij te zijn dat de niet-essentiële winkels open mogen blijven van het kabinet: "De geopende winkels op Schiphol zijn ook alleen toegankelijk voor onze reizigers, mensen die sowieso op de luchthaven aanwezig zijn voor hun reis." "Het is dus niet zo dat de winkels op Schiphol na security een verschil zouden maken in het aantal aanwezige personen of het beperken van de persoonsbewegingen, iets waar het coronabeleid van het kabinet met name op gericht is", aldus een woordvoerder. Veilig Volgens Schiphol zorgen de al getroffen coronamaatregelen zoals mondkapjes, de afstandsregels en spatschermen dat het personeel het werk veilig kan uitvoeren.