Winkelpersoneel Schiphol gaat opnieuw staken, dit keer de hele middag

Medewerkers van de See Buy Fly-winkels op Schiphol leggen vandaag opnieuw het werk neer. Vanaf 12.00 uur wordt er vier uur lang gestaakt. Het personeel wil dat de uitbater van de winkels, Schiphol Airport Retail, stopt met snijden in de salarissen en het overhoop halen van de roosters. Directeur Simon Asmus is met stomheid geslagen over staking. "We hadden twee weken geleden juist afgesproken om weer te onderhandelen."