See Buy Fly-winkels op Schiphol een uur dicht vanwege staking

Medewerkers van de See Buy Fly-winkels op Schiphol leggen vanochtend het werk een uur neer. Hun cao is vervangen door een regeling, waardoor ze naar een hogere toeslag kunnen fluiten en de vakbonden buitenspel staan. Volgens de directie hebben ze die versobering te danken aan FNV, omdat die weigert te komen praten over een nieuwe cao.

Actievoerend personeel op Schiphol Plaza - NH Nieuws / Doron Sajet

De cao van het winkelpersoneel werd al 14 jaar stilzwijgend verlengd door het management van Schiphol Airport Retail. Nieuw personeel - personeel dat sinds 18 juni is aangenomen - werkt niet meer onder de voorwaarden van die cao, maar volgens een arbeidsvoorwaardenregeling (avr). Voor werknemers die al langer in dienst zijn, gelden nog wel de afspraken van de oude cao. Bij zo'n regeling hebben vakbonden niks in te brengen. Onbetaalbaar FNV eist van Schiphol Airport Retail dat voor het voltallige personeel een nieuwe cao komt, met hogere toeslagen en overwerkvergoedingen. De bond vindt dat het winkelbedrijf de coronacrisis misbruikt om te bezuinigen op personeelskosten. Directeur Simon Asmus zegt dat de looneisen van FNV onbetaalbaar voor het bedrijf zijn. Hij wil praten over een alternatieve cao, maar de bond wil alleen komen praten als Asmus er een 'met perspectief' aanbiedt. Dichte deuren Afgelopen woensdag waarschuwde FNV al voor een staking en voegt om 9.00 uur de daad bij het woord. Alle See Buy Fly-winkels sluiten dan een uur. Passagiers komen dan achter de paspoort- en beveiligingscontrole voor dichte deuren te staan van onder andere de winkels met chocola, alcohol en tabak. Het bedrijf heeft 120 winkelmedewerkers. Vorig jaar is zo'n 20 procent van het personeel vanwege de coronacrisis opgestapt met een vrijwillige vertrekregeling.