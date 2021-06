Opnieuw ultimatum voor Schiphol: winkelpersoneel wil staken

FNV-bestuurder Margje van der Woude vindt dat de directie van Schiphol Airport Retail de coronacrisis misbruikt om het personeel met slechtere arbeidsvoorwaarden op te zadelen. Volgens de vakbondvrouw is het bedrijf, dankzij de NOW-steun en het vliegverkeer dat weer op gang komt, financieel gezond genoeg om een tegenslag op te kunnen vangen.

Directeur Simon Asmus van Schiphol Airport Retail laat NH Nieuws weten ook liever een nieuwe cao af te willen sluiten, maar dat FNV weigert te onderhandelen. Dat komt volgens Asmus vanwege versoberingen in de cao die FNV niet accepteert. De nieuwe arbeidsvoorwaarden regeling geldt overigens alleen voor nieuwe See Buy Fly-medewerkers, voor het personeel dat al in dienst is gelden voorlopig de afspraken van de oude cao, die al veertien jaar stilzwijgend wordt verlengd.