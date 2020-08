Winkelmedewerkers Schiphol in actie tegen ontslag: "Wij pikken dit niet"

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

FNV vindt het reorganisatieplan van Schiphol Airport Retail (SAR) onacceptabel en zegt dat het bedrijf financieel kerngezond is. Bovendien heeft het bedrijf volgens de bond de afgelopen maanden twee miljoen euro staatssteun gekregen. SAR zou de coronacrisis aangrijpen om van het vaste personeel af te willen komen.

"We begrijpen dat de coronacrisis een lastige periode is voor de luchtvaart", zegt vakbondsbestuurder Linda Vermeulen. "Maar de SAR heeft altijd enorm veel winst gemaakt en kan best een paar maanden de ontwikkelingen afwachten." FNV vindt dat de winkelexploitant zichzelf in de vingers snijdt door cashbetalingen in de winkels te weigeren. "Ongepast in deze tijd waarin elke aankoop belangrijk is."

Onder druk

Het personeel heeft bij FNV geklaagd dat SAR hen onder druk een vrijwillige vertrekregeling wil laten tekenen. De bond adviseert dat niet te doen en daarvoor in de plaats een petitie te tekenen. Daarmee willen FNV en de medewerkers aan Schiphol duidelijk maken dat het reorganisatieplan van tafel moet en er een gesprek moet komen over arbeidsvoorwaarden, werktijden en salaris.

'Al 10 jaar geen nieuwe cao'

"We hebben al meer dan 10 jaar geen nieuwe cao, ons loon wordt elk jaar minder waard. We willen dat de plannen voor een reorganisatie van tafel gaan – of minstens uitgesteld tot in december, om de ontwikkelingen in de luchtvaart een kans te geven. Wij zijn altijd coulant geweest naar ons bedrijf, en nu willen zij zomaar van ons af. Wij pikken dit niet."