Schiphol uitgezonderd van volledige lockdown, inreisregels aangescherpt

Vanaf woensdag moeten iedereen die van buiten de Schengenzone naar Schiphol reist in het bezit zijn van een negatieve testuitslag. Bovendien zal er voor reizigers uit zeerhoogrisicolanden een quarantaineplicht gaan gelden, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. De test- en quarantaineplicht geldt al voor gevaccineerde reizigers die vanuit acht Afrikaanse landen op Schiphol aankomen en buiten de regels van het vliegverbod vallen.

Uitgezonderd

Vanaf morgenochtend 5.00 uur sluiten alle niet-essentiële winkels en horecazaken op Schiphol Plaza, en in de vertrek- en aankomsthallen hun deuren tot 14 januari. Afhalen blijft wel mogelijk. Voor restaurants en cafés achter de paspoort- en beveiligingscontrole wordt, net als nu, een uitzondering gemaakt.

Alle horecazaken mogen daar met hun reguliere openingstijden openblijven. De cafés en restaurants blijven open zodat reizigers tijdens het wachten op hun vlucht toch wat te eten en te drinken kunnen kopen.

Winkels

Het is nog niet duidelijk of de winkels achter de beveiligingscontrole open mogen blijven. Nu geldt nog een uitzondering voor niet-essentiële winkels. Die hoeven niet als alle andere niet-essentiële winkels in Nederland om 17.00 dicht, maar mogen hun reguliere openingstijden hanteren. Of ze uitgezonderd blijven, hangt af van de brief aan de Kamer van demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid.