Professionele sporten blijven gespaard tijdens harde lockdown

De lockdown die ingevoerd wordt in Nederland heeft geen invloed op de professionele sportwedstrijden. Die kunnen namelijk gewoon doorgaan in de vorm waarin het de afgelopen weken al plaatsvond. Voor professionals heeft het kabinet geen extra maatregelen ingevoerd.

Dat houdt in dat alle professionele sportwedstrijden worden afgewerkt zonder publiek. Op 23 december worden in het voetbal de laatste duels in de eredivisie gespeeld, waarna de competitie tot 14 januari stilligt. In de eerste divisie worden alleen maandag 20 december nog duels gespeeld, maar de winterstop eindigt daarin op 9 december.

Alle binnensportlocaties, uitgezonderd die voor profsporten en zwemlessen, gaan de komende periode dicht. Sportlocaties buiten mogen open zijn van 05.00 uur tot 17.00 uur.

Aanscherping

Voor buitensporten zijn de regels wel aangescherpt voor amateurs en recreanten. Alle competities voor amateurs worden stilgelegd. Volwassenen van 18 jaar mogen sporten met maximaal twee personen op 1,5 meter exclusief instructeur. Kinderen tot en met 17 jaar kunnen trainen en onderlinge wedstrijden op de eigen club spelen. Tijdens het sporten hoeft geen afstand gehouden te worden.