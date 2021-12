Winkels, horeca en theaters weer dicht: deze Noord-Hollanders vrezen de zware lockdown

Het heeft er alle schijn van dat het kabinet vanavond weer een zware lockdown aankondigt om het oplopende aantal coronabesmettingen terug te dringen. En dat betekent dat winkels, musea, theaters en de horeca zich weer op kunnen maken voor een gedwongen sluiting. Deze Noord-Hollandse ondernemers vrezen het ergste vanavond.

Horecaondernemer Frank Loois, museumdirecteur Corina Hordijk en theaterdirecteur Paul Haighton - NH Nieuws

Voor de horeca betekent een zware lockdown dat de teugels nog verder worden aangetrokken. De deuren van restaurants en cafés waren de afgelopen weken 's avonds al gesloten, maar mogen naar verwachting nu helemaal niet meer open. "Het is natuurlijk desastreus", zegt Frank Loois van het Hilversumse eetcafé De Gulle Graef. "We hadden het kerstdiner al naar de middag verplaatst, straks kunnen we weer alle gasten afbellen."

Quote "Door de coronasteun hobbelen we er wel min of meer doorheen, maar je bouwt toch elke keer schulden op" horecaondernemer Frank Loois

De Hilversumse horecaondernemer hoopte juist deze feestmaand nog veel omzet te draaien om de afgelopen maanden wat te compenseren. Alle coronabeperkingen hebben er flink ingehakt. "Door de coronasteun hobbelen we er wel min of meer doorheen, maar je bouwt toch elke keer schulden op. Het wordt daarmee een probleem dat je voor je uit schuift." De verwachte zware lockdown van vanavond had Loois niet zien aankomen, al had hij wel het vermoeden dat de huidige maatregelen niet voldoende waren. Toch is hij kritisch. "Er zijn nauwelijks besmettingen te herleiden naar de horeca."

Kappers vrezen sluiting Veel kappers hebben het door de verwachte lockdown vandaag razend druk. Veel mensen vrezen dat de kappers op slot gaan en proberen hun haar te laten knippen. "Iedereen begint te bellen, afspraken te verplaatsen en kijkt of er nog wat mogelijk is", zegt Shannon Louwerman van de Enkhuizer kapsalon Nouveau Coiffure. De kapsalon heeft normaal gesproken, zo vlak voor de feestdagen, haar grootste omzet. Dat de zaak nu dicht moet, is dan ook balen. "Het zat er wel een beetje aan te komen natuurlijk, maar als we inderdaad vanavond al te horen krijgen dat we dicht moeten, dan vind ik dat erg kort dag."

Quote "Rutte zegt dat we het samen doen, maar mijn personeel krijgt gewoon doorbetaald en de ondernemers moeten zelf het dragen" kapster Margriet Conijn

Monique Vlaar van de Wognumse kapperszaak Salon 28 is ook niet blij met de lockdown. "De onzekerheid, niet weten wanneer je weer kan beginnen en de hele bups klanten die je na die drie, vier weken sluiting weer weg moet knippen", somt ze op. Weer de deur sluiten raakt haar zaak financieel. "We hebben het maar te accepteren, maar het is echt niet leuk." Kapster Margriet Conijn van de Opmeerse kapperszaak De Kapper vreest het ergste de komende maanden. "We gaan vandaag tot vijf uur door, ik verwacht dat we daarna tot maart weer dicht moeten. En dat is gewoon kak. Rutte zegt dat we het samen doen, maar mijn personeel krijgt gewoon doorbetaald en de ondernemers moeten zelf het dragen." Laatste drukte voor winkels De dagen voor kerst betekenen voor winkels elk jaar weer topdrukte. Ze hebben het vandaag dan ook druk. Dat geldt vooral voor speelgoedwinkels. Zo lopen Haarlemse speelgoedwinkels vanmiddag dan ook over van het werk. Aan de lockdown kunnen ze nog niet denken, de verkopen van vandaag gaan voor. Tekst gaat door onder de foto.

Drukte in Haarlems Centrum - NH Nieuws/Jelle Dijkstra

Ook Lotte Breur van de Haarlemse cadeauwinkel Jansje merkt dat mensen nog snel even komen om wat te kopen. Een lockdown komt voor haar extra hard aan. Niet alleen de winkel moet dicht, ook haar medewerkers - allemaal cliënten met een verstandelijke beperking - moeten naar huis. "De sluiting kan bij de cliënten hard aankomen, ze werken hier toch vier hele dagen. Als de lockdown er komt moeten we maar zien wat er met hun dagbesteding gebeurt. We hebben gelukkig een webshop, dus we zijn niet helemaal dicht." Verkoopster Jacky van de Haarlemse lingeriewinkel Nencies Luxury heeft ook grote zorgen over de aankomende lockdown. Door de drukte kan ze niet uitgebreid reageren. "Het is vreselijk, dramatisch en verschrikkelijk", zegt ze nog snel."

Quote "We balen echt als een stekker. We hebben al veel dingen niet kunnen doen, omdat je niet kan investeren" Corina Hordijk van het TExelse Museum Kaap Skil

Niet meer naar bioscoop, museum of theater Niet naar een restaurant of de kroeg, niet meer shoppen. Maar ook ander vermaak lijkt ver weg. Een strenge lockdown zal naar alle waarschijnlijkheid ook betekenen dat bioscopen, musea en theaters weer dicht moeten. "We balen echt als een stekker", zegt Corina Hordijk van het Texelse museum Kaap Skil. Ze had graag nog veel mensen verwelkomd de komende weken. "We hadden net als vorig jaar Kaap Skil ontzettend mooi verlicht, maar nu kan weer niemand het zien." Het museum vermaakt maar al te graag de mensen, maar dat wordt nu moeilijk. Maar het raakt ook de kassa. Hordijk hoopt dat het demissionaire kabinet weer met een tegemoetkoming komt, maar een vetpot is het allemaal niet bij het museum. "We hebben al veel dingen niet kunnen doen, omdat je niet kan investeren. Ook hebben we niet te veel personeel, want je doet toch zuinig aan", zegt ze.

De laatste voorstelling Het Bussumse theater Spant heeft vandaag nog een voorstelling op de bühne, maar met de verwachte lockdown zal dat voorlopig de laatste zijn, vertelt theaterdirecteur Paul Haighton. De strengere maatregelen raken hem niet heel erg, omdat hij al niet veel meer kon met de nu al geldende maatregelen. "De theaters hebben hun agenda's al een heel stuk leger gemaakt door de avondlockdown", zegt hij. Vrolijk wordt hij er allesbehalve van. "Alle artiesten, iedereen die erbij betrokken is, technici, licht en geluid mensen. Het is vervelend voor iedereen in het vak en ze hebben het al niet makkelijk", zegt Haighton. Zelf verwacht hij dat het theater deze lockdown nog wel doorkomt. "Het hang er wel vanaf hoe lang het gaat duren, maar we zijn inmiddels wel wat gewend helaas." Wanneer mogen we weer? Als de zware lockdown vanavond wordt aangekondigd, gelden de maatregelen naar alle waarschijnlijkheid tot en met vrijdag 14 januari. "Het is echt een illusie om te denken dat we in januari weer open kunnen", zegt horecaman Frank Loois. "Het zal wel weer april gaan worden. Dan gaan we richting het terrassenseizoen en daarna weer vrolijk verder", vervolgt hij wat nonchalant. "Het buiten ontvangen van mensen is ook het veiligst, zeggen ze. En tegen die tijd is iedereen 'geboosterd', dus dat is haalbaar."