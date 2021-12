Extra uitstel amateurvoetbal door avondlockdown: "Niet belachelijk, wel bijzonder"

"De kroegen zitten vol tot 17.00 uur", zegt Mulders op NH Radio. "En als je dan kijkt naar het voetbal: wij mogen niet trainen na 17.00 uur. Dan vind ik een vreemde beslissing. Volgens mij is al door specialisten aangegeven dat het in de buitenlucht met goede afstand niet schadelijk is. Dan is het tegenstrijdig dat Rutte en consorten dit beslissen. Maar goed, gezondheid gaat boven alles. Ik vind het niet belachelijk, maar het is wel bijzonder."

Vier weken amper training

Op 21 november speelde OFC de laatste competitiewedstrijd. De planning is nu dat het amateurvoetbal in het weekend van 5 en 6 februari verder gaat. "Dat kan niet anders, want het is niet haalbaar om eerder te beginnen", weet Mulders. "De jongens hebben straks met de kerst twee weken geen training. En de afgelopen twee weken hebben we ook bijna niks gedaan. Het zal kort dag worden, maar alle clubs hebben hetzelfde probleem."