Rijper IJsclub viert 135-jarig jubileum met boek vol dorpsgenoten: "Het is prachtig"

De Rijper IJsclub bestaat 135 jaar en dat moet gevierd worden. Hopelijk gebeurt dat deze winter op echt natuurijs, maar mocht dat niet zo zijn dan is er altijd nog het jubileumboek 'Dorpelingen te kijk'. In het boek staan 152 portretten van bekende en onbekende Rijpers of mensen die vaak in het dorp te vinden zijn.

"Het doel was eigenlijk om zoveel mogelijk Rijpers die nu leven voor de toekomst vast te leggen", vertelt auteur Fré Harmsen aan NH Nieuws. "Er staan bekende sporters in, maar ook mensen die je nu gewoon hier tegen kunt komen op straat. Mooi om over vijftig jaar nog eens terug te bladeren."

Wat opvalt is wel dat er heel veel Rijpers instaan die vrijwilligerswerk doen. Dat is volgens Fré geen toeval. Want waar bij andere verenigingen een schreeuwend tekort is aan vrijwilligers is dat in De Rijp niet het geval. "Je hoeft hier maar te roepen en er staat een legertje voor je klaar. Ik wil Graft niet tekort doen, maar die saamhorigheid is hier echt uniek."

De Rijp vs Graft

Graft, het naburige dorp waar vroeger nog weleens wat strijd mee was, is genoemd. Toch is er in het fotoboek ook plek voor een aantal Grafters. "Ze moeten natuurlijk wel wat met ons dorp hebben", vertelt Piet Slooten van de Rijper IJsclub lachend. "Dan gedogen we ze."

NH Nieuws ging langs in De Rijp voor een gesprek met Fré en Piet van de Rijper IJsclub. Tekst gaat verder onder de video: