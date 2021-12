Dakloos met kerst na verwoestende boerderijbrand Wijdenes: "Alles kwijt"

Erik Teljeur gaat een dakloze kerst tegemoet. Op 2 december brandde de woonboerderij in Wijdenes, waar hij een woonruimte huurde, af. Van kennissen naar vakantiepark trekt hij nu rond en heeft alle mogelijke instanties benaderd. "De boodschap is steeds: we kunnen nu niks voor u doen", aldus Teljeur.

De eigenaren van de woonboerderij hebben een bed and breakfast en restaurant en woonden er samen met andere familieleden . Teljeur kwam er 25 jaar geleden te wonen en huurde nu een woonruimte op de bovenverdieping waar hij ook zijn muziekstudio had.

Door kennissen werd hij de eerste anderhalve week opgevangen verderop in het dorp. "Daar ben ik zeer dankbaar voor, maar in die bed and breakfast kon ik niet blijven." Vervolgens kon hij voor een midweek terecht op het vakantiepark in Wijdenes. Daar moet hij vandaag weg.

"Ik heb direct na de brand de gemeente gebeld, verschillende woningcorporaties en zelfs zorginstantie Wilgaerden", legt Erik uit. Als hij op het gemeentehuis zijn nieuwe pasjes en papieren aanvraagt, trekt een ambtenaar aan de bel. Maar een oplossing, komt er niet. Teljeur: "Ik werd nog net niet uitgelachen toen ik vervolgens werd opgebeld, want 'zo makkelijk werkt het niet meneer'", kreeg hij te horen.

Een woordvoerder van de gemeente Drechterland zegt dat de gemeente diverse tips heeft meegegeven en hem heeft doorverwezen naar andere instanties die hem verder kunnen helpen.

Urgentieverklaring

Maar ook een urgentieverklaring aanvragen bij de woningbouw lijkt een hopeloze missie. "Ik heb contact gehad met de Regionale Urgentiecommissie, deze mevrouw zei dat er pas half januari weer een vergadering is en ik erop moest rekenen dat het - mits goedkeuring - het nog zes tot negen maanden zou duren."

De Regionale Urgentiecommissie raadde dan ook aan, dat meneer zelf op seniorenwoningen blijft reageren. "Hij staat namelijk al vanaf 2018 ingeschreven bij Woonmatch. Daarom is de kans groot dat hij op eigen kracht binnen acht maanden, dus sneller dan mét een urgentieverklaring, een seniorenwoning (voor 55+) kan vinden. De wachttijd voor seniorenwoningen in met name de dorpen in West-Friesland is namelijk zo’n 3 a 4 jaar."

De aanvraag voor de urgentieverklaring wordt in januari beoordeeld. Als iemand een urgentieverklaring krijgt, heeft een woningcorporatie acht maanden de tijd om diegene een passende woning aan te bieden.

Hulpkreet

Teljeur voelt zich in de kou gezet. Hij leeft van een uitkering wegens gezondheidsredenen en heeft niet de mogelijkheid ergens particulier te huren. "Ik heb diabetes en een lichte vorm van autisme. Stabiliteit en regelmaat zijn voor mij uitermate belangrijk, en dat is dit alles behalve." Daarom deed hij zelf een oproep op sociale media om woonruimte te kunnen vinden.

"Ik heb heel veel lieve reacties gehad. Dat ik bij mensen in een kamer terecht kan maar dan stap je weer tijdelijk iemands privéleven binnen. Dat wil ik niet. Het maakt niet uit groot of klein, of waar het in de regio is, als het maar een zelfstandige woonplek is ergens in West-Friesland. Daar hoop ik op."