Inzameling gestart na brand in boerderij: "Je kijkt dwars door de lege ruimte heen"

Het is een paar dagen later, maar de restanten van de afgebrande boerderij in Wijdenes smeulen nog na. "Het is een zwartgeblakerde ruïne", zegt Frank Teljeur. Het huis waar zijn familie woonde, ging donderdagavond in vlammen op . Dorpsgenoot Lutinia Coester is een inzamelingsactie gestart voor de familie.

Zelf is hij al een tijdje uit huis, maar het doet Frank wel wat. "Toen ik hier gisteren liep, kwamen er allemaal herinneringen van vroeger, van mijn jeugd, op." Hij heeft gevoel dat het dorp achter hun staat, en dat doet hem goed. "Mensen laten tassen met kleding achter. Het is echt ongelofelijk lief."

Ook zijn oma woonde in het huis, net achter het gedeelte dat afgebrand is. "Het gedeelte waar zij woonde, is zowaar nog intact. Ze zou er bij wijze van zo weer in kunnen." Van het gedeelte waar de rest van de familie woonde is niets meer over. "Ik zie een meter hoge puinmuur", zegt Frank. Ze wonen nu tijdelijk in een ander huis. "Ze hebben het gevoel dat hun hele leven weg is."

Frank vertelde donderdagavond dat het een hele heftige brand was. Zijn moeder belde dat er brand was uitgesproken. Hij dacht eerst dat het wel mee zou vallen, tot hij de vlammen uit de boerderij zag slaan. "Er hangt nu een lint om de woning en er staat 'gevarenzone' op", vertelt Frank. "Dat is maar goed ook, want het oude gedeelte is heel instabiel."

Lutinia Coester werkt al vier jaar met veel plezier in tearoom The Robin, dat is van de bewoners en zit op hetzelfde terrein als de boerderij. Ze is een inzamelingsactie gestart. "Voor mij zijn ze net familie. Het zijn zulke lieve mensen en ze hebben altijd alles over voor een ander. Nu verdienen zij het." Ze zag hoe de boerderij in vlammen opging. "Je kijkt nu dwars door de lege ruimte."

De inzameling loopt goed en dorpsgenoten brengen ook allemaal spullen voor de familie langs bij Lutiana. Ze is enorm verrast: "Ik had dit nooit verwacht. Ik heb ook al wat spullen langsgebracht en ze zijn er zo blij mee." Ze vertelt dat ieder familielid er net anders mee omgaat, maar dat het besef langzaam begint in te dalen. "Gelukkig hebben ze elkaar."