Woongedeelte boerderij Wijdenes afgebrand: "Ik zag een vlammenzee"

Een vrijstaande boerderij aan 't Wuiver in Wijdenes stond vanavond in brand. Het woongedeelte van de boerderij heeft de brandweer niet kunnen redden. Zoon van de bewoners Frank Teljeur werd door zijn moeder gebeld toen de brand net uitgebroken was. Hij dacht eerst dat het wel mee zou vallen, maar toen hij richting de boerderij keek zag hij 'een grote vuurbal.'

Rond 22.50 uur was de brand onder controle. "Voorlopig is de brandweer nog aan het nablussen", vertelt de woordvoerder. "Daar hebben zij zeker nog twee uur voor nodig."

De brandweer heeft met meerdere bluswagens geblust. Daarbij werd ook een hoogwerker ingezet. Het woongedeelte van de boerderij is helemaal uitgebrand en was niet meer te redden. "Het gezin dat daar woont, wordt vannacht ergens anders opgevangen", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen. Meerdere bewoners hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Een van hen is vanwege de ingeademde rook meegenomen naar het ziekenhuis.

"De bewoners zaten in de keuken te eten, toen ze rook uit de woonkamer zagen komen", vertelt Teljeur. "Ze hebben nog geprobeerd de brand te blussen met zo'n kleine blusser, maar het ging heel snel." Ze zijn toen naar restaurant The Robin gerend achter op het terrein.

Teljeur vertelt dat de woningen helemaal afgebrand zijn. Het ging heel snel. "Ik zag een grote vlammenzee. De schoorsteen zie je dan helemaal naar beneden storten, dat is echt een nachtmerrie." Het restaurant is niet beschadigd door de brand.

