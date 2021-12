Alkmaar onderzoekt of ze zich kan verweren tegen Haagse asielopdracht

Het Alkmaars college van burgemeester en wethouders brengt in kaart of het mogelijk is zich juridisch te verweren tegen de opdracht uit Den Haag om het oude belastingkantoor klaar te maken voor asielopvang. Dat zei burgemeester Anja Schouten gisteravond in reactie op vragen van de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA).

Dat in kaart brengen gebeurt op twee manieren, aldus de burgemeester. Door bij experts te raden te gaan en door de debatten te volgen in andere gemeenten waar het ook speelt. Schouten: "We zoeken uit: is er een mogelijkheid tot verweer, of is die er niet?" Ze vervolgt: "Ik kan het u eenvoudigweg nog niet vertellen. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij dat delen met de raad."

OPA wil onder meer weten of het college van burgemeester en wethouders 'kans ziet om de opdracht tot het verbouwen van het pand juridisch aan te vechten'. Hierop reageert burgemeester Schouten dat het college in kaart brengt hoe de opdracht vanuit het Rijk 'juridisch en bestuurlijk onderlegd is'.

Alkmaarse raad boos over asielopdracht uit Den Haag: 'Gaat tegen alle afspraken in'

'Totaal onduidelijk hoe en wanneer'

Ook op de vraag van OPA of er een omgevingsvergunning nodig is voordat het Centraal Orgaan voor Asielopvang (COA) haar intrede in het gebouw kan doen, is op dit moment geen antwoord. Wethouder Elly Konijn bedankt OPA-raadslid Jan Hoekzema voor zijn vragen en voegt toe: "Deze vragen hebben wij zelf ook. Het is ons totaal onduidelijk hoe en wanneer er gaat worden verbouwd." Eerder liet COA-woordvoerder Alet Bouwmeester aan NH Nieuws weten dat zij in het gebouw aan de slag kunnen 'zodra er een plan ligt'.

Volgens Konijn moet het bestemmingsplan van het gebouw worden aangepast, omdat er nu niet gewoond mag worden. Normaal gesproken wordt de 'normale procedure' gevolgd bij het toekennen van een woonbestemming. Als het Rijk Alkmaar verplicht er een asielzoekerscentrum toe te laten, is dat volgens Schouten een 'ongekende situatie'. Hierdoor is niet bekend hoe het in dit geval zit met de aanvraag van een woonbestemming.

Wethouder Konijn laat weten dat het college vooralsnog 'niet voornemens is' een woonbestemming af te geven voor het voormalig belastingkantoor. "Daar is geen reden toe", aldus de wethouder.