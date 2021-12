Alkmaarse raad boos over asielopdracht uit Den Haag: 'Gaat tegen alle afspraken in'

De meerderheid van de politieke partijen in de Alkmaarse gemeenteraad is tegen het besluit van het demissionaire kabinet om het belastingkantoor aan de Robonsbosweg gereed te maken voor de opvang van asielzoekers. Volgens VVD-fractievoorzitter John van der Rhee wordt de lokale democratie 'als een vodje van tafel geveegd'.

Het oude belastingkantoor heeft eerder als asielzoekerscentrum (azc) gediend. Eerder dit jaar oordeelde de gemeente dat het pand niet in gebruik wordt genomen als opvanglocatie voor honderden statushouders, omdat 'het risico voor de gemeente te groot' zou zijn. Nu het demissionaire kabinet heeft besloten het kantoor toch gebruiksklaar te maken, heeft de gemeente hier volgens mediapartner NOS niets meer over te zeggen.

Samen met VVD-raadsleden Tim Versnel (Rotterdam) en René Kreeft (Enschede) spreekt VVD-fractievoorzitter Van der Rhee van een 'strategische blunder'. "Het is ronduit oneerlijk. Kabinet en Kamer zouden er verstandig aan doen de staatssecretaris terug te fluiten."

Ook Arie Epskamp van de Seniorenpartij Alkmaar hekelt het 'falende overheidsbeleid op het gebied van asielzoekers'. "Ze kieperen het probleem nu over de schutting bij gemeenten en gaan voorbij aan wat door de lokale democratie is besloten."

Gebroken belofte

Epskamp vindt dat met deze beslissing een belangrijke belofte naar de buurtbewoners is gebroken. "Eerder is heel nadrukkelijk naar de buurt gecommuniceerd: dit is klaar, we doen het hier niet meer." Hij vervolgt: "Afspraak is afspraak. De overheid moet betrouwbaar zijn."

Die mening delen Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS) en Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) met Epskamp. Ben Bijl van BAS geeft aan 'te worden overruled door Den Haag'. "Met de mensen die eromheen wonen is een afspraak gemaakt. Zij vinden het prettig als die wordt waargemaakt."

OPA-fractievoorzitter Kloos: "Den Haag zet nu een pennenstreek door besluitvorming in Alkmaar en de gemaakte afspraken met de bevolking." Volgens hem 'eist de Haagse elite dat Alkmaar toch doet wat zij zegt'. "Een herkenbaar patroon voor burgers de laatste tijd."

'Struisvogelpolitiek'

De Alkmaarse Partij van de Arbeid is vóór de opvang van asielzoekers, maar ook fractievoorzitter David Rubio Borrajo heeft pittige woorden voor het kabinet: "Dit is een zeer ingrijpende maatregel die dwars door afspraken heen gaat."

Hij wijt de ingrijpende maatregel aan 'struisvogelpolitiek' van het demissionaire kabinet, terwijl het Centraal Orgaan voor Asielopvang (COA) al eerder aangaf dat er een tekort aan opvangplekken zou komen. Volgens Borrajo hadden gemeenten wel eerder moeten inspelen op de vluchtelingencrisis: "Zij hadden iets van 'not in my backyard'. Het ging in alle lagen fout. We zijn met zijn allen keihard op een muur gereden."

'Het gaat om mensen'

Bas van Leeuwen van GroenLinks vindt dat 'de manier waarop dit gebeurt geen schoonheidsprijs verdient'. "Tegelijkertijd: dit gaat om mensen. De nood is hoog. In Alkmaar staat een gebouw leeg, dat zich er goed voor leent. We snappen dat ze hier naar kijken nu."

Ook Van Leeuwen vindt dat de lokale politiek door 'kortzichtig en visieloos landelijk beleid' wordt gepasseerd. "We zagen het (tekort aan opvangplekken, red.) van mijlenver aankomen, door een veel te vrijblijvende vraag aan gemeenten. Dan gaan opeens lokale belangen meespelen als 'we hebben al genoeg gedaan'."

David Schultz van D66 vindt het 'geen nette manier van handelen' van het demissionaire kabinet, maar noemt de beslissing ook 'niet helemaal een verrassing'. "Het is duidelijk het COA moeite heeft met het plaatsen van asielzoekers en we kunnen mensen niet zonder dak boven hun hoofd laten rondzwerven."

Volgens Schultz krijgt Alkmaar nu de taak op haar bord omdat er toevallig de mogelijkheid is om mensen op te vangen in een leegstaand overheidsgebouw. "Daardoor is het nu: hier, alsjeblieft."