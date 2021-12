Bloemencorso's Bollenstreek en Winkel werelderfgoed: "Het is iets unieks"

De Nederlandse 'corsocultuur' behoort vanaf vandaag tot het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco. En dat betekent feest voor de bloemencorso's van de Bollenstreek en Winkel: ze mogen zich nu Unesco-erfgoed noemen. Ze kregen dat vanmorgen te horen op een bekendmaking in Parijs. "Het is iets unieks. Dat een klein dorp als Winkel zoiets elk jaar kan wegzetten", vertelt Peter Otjes, al vijftig jaar vrijwilliger bij het bloemencorso in Winkel.

Samatha Groot

Jaarlijks zijn er twee grote bloemencorso's in Noord-Holland: het Bloemencorso van de Bollenstreek en Bloemencorso Winkel. Kleurrijke praalwagens versierd met bloemen rijden dan de hele dag door de straten. Elk jaar komen er duizenden bezoekers op af. "Het is landelijke reclame zodat we kunnen promoten dat we iets speciaals hebben", zegt Otjes. Zulke optochten zijn belangrijk, vindt minister Ingrid van Engelshoven. "De corsocultuur weerspiegelt de culturele diversiteit van Nederland. Het verbindt mensen en verleent hun een gevoel van identiteit." Daarom heeft ze de optochten genomineerd voor toevoeging aan de Unesco-lijst.

Bloemencorso vrijwilliger Peter Otjes - NH Nieuws

Het bloemencorso in de Bollenstreek en Winkel werd de afgelopen twee jaar afgelast vanwege het coronavirus. De organisatoren vonden het niet verantwoord een evenement door te laten gaan met duizenden bezoekers. Hierdoor liepen de ondernemers uit dit gebied de afgelopen jaren miljoenen euro's mis. Lichtpuntje voor de organisatoren Dat de corso's nu Immateriaal Erfgoed zijn is een lichtpuntje voor de organisatoren. "Het gaat aldoor niet door en dat maakt mij sentimenteel", vertelt Otjes met een bibberende stem. "Het doet me zeer dat het weer niet doorgaat. Dit maakt weer wat goed." Eerder dit jaar maakte NH Nieuws een reeds afleveringen over het bloemencorso genaamd: 'De gezichten van het bloemencorso in de Bollenstreek'. De eerste aflevering ging over de geschiedenis en traditie van het corso. Bekijk hieronder de reportage.

Lespakket voor basisscholen over Bloemencorso Bollenstreek - NH Nieuws