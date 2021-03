Geen toeristen in Bollenstreek: regio loopt miljoenen euro's mis

Het is stil in de Bollenstreek. De miljoen toeristen die jaarlijks naar de regio komen voor het bloemencorso, de Keukenhof en de bloemenvelden blijven dit jaar vanwege corona weg. Hierdoor lopen de ondernemers uit dit gebied een totaalbedrag van vijftien miljoen euro omzet mis. Maar het gemis gaat om veel meer dan geld. In de tweede aflevering van de tv-serie ‘De gezichten van Bloemencorso Bollenstreek’ vertellen drie inwoners uit de streek wat dit toerisme voor hen betekent.

De Haarlemse theatermaker Hans Goes is vrijwilliger bij de entertainmentcommissie van het bloemencorso. “De praalwagens vertrokken ooit vanuit Haarlem, toen was de optocht nog klein”, legt hij uit. “Tegenwoordig trekt het corso jaarlijks 800.000 bezoekers. Dit is het tweede grootste evenement van onze stad, er komen zelfs bezoekers uit Azië."

"De buitenlandse toeristen kijken graag naar praalwagens met Hollandse folklore", vertelt Goes. "Daar houden we bij het bedenken van de thema’s van de wagens rekening mee. Daarnaast is er elk jaar een praalwagen vanuit China, Thailand of Maleisië. China is echt een vaste klant van het corsopubliek, er komt altijd een grote Chinese delegatie hiernaartoe. Dat is mooi om te zien.”

Voorlichting

Tegenwoordig is Haarlem het eindpunt van het corso en vertrekt de optocht vanuit Noordwijk. Daar in de buurt is in 2019 het bollenmuseum Tulip Experience Amsterdam opgericht. “Normaal ontploft de regio als het corso rijdt, maar vanwege corona komen er helaas geen toeristen en is ons museum nog dicht”, vertelt general manager Sylvia Pennings, die zelf dochter van een kweker is.