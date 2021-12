Reizigersorganisatie wil dat Rijk en vliegreizigers doortrekken Noord/Zuidlijn betalen

Reizigersorganisatie Rover wil dat het Rijk en vliegreizigers de uitbreiding van het metronetwerk naar Schiphol en Hoofddorp gaan betalen. Dat schrijft de organisatie in een brief aan de alliantie van overheden en bedrijven die de Noord/Zuidlijn willen doortrekken naar Schiphol.

Voor het doortrekken van de metro is meer geld nodig, omdat de door het kabinet beloofde 1,5 miljard euro er anders niet komt. Er zijn daarom verschillende mogelijkheden onderzocht, waarvan de toeslag van twee euro een 'kansrijke vorm' is. In het voorstel van de alliantie zouden automobilisten en OV-reizigers die naar Schiphol reizen die toeslag moeten betalen. Maar volgens reizigersorganisatie Rover werkt dat plan averechts. ''In het plan van de Nationale Alliantie moet echter niet alleen elke auto maar ook elke OV-reiziger naar Schiphol 2 euro bijdragen per rit. Daarmee maak je het OV te duur en stimuleer je juist het autoverkeer naar Schiphol.''

Hulp van het Rijk

Reizigersorganisatie Rover pleit daarom voor andere manieren om de bekostiging van de uitbreiding van het metronetwerk rond te krijgen. Allereerst moet het Rijk daar aan bijdragen. Volgens directeur Freek Bos van Rover is dat van groot belang. ''Door de uitbreiding van de metro komt op het hoofdrailnet ruimte vrij voor meer nationale en internationale treinverbindingen. Het kan niet zo zijn dat het grootste deel van de rekening voor dit nationale knelpunt bij de regio wordt neergelegd.”

Toeslag op vliegtickets

Een tweede manier om de uitbreiding te kunnen bekostigen is volgens de organisatie om een toeslag te heffen op vliegtickets. Dat zou eerlijker en makkelijker te regelen moeten zijn dan een toeslag voor automobilisten en OV-reizigers. ''Dit kan vliegreizigers op korte afstand stimuleren te kiezen voor de trein. Zo kan op Schiphol meer ruimte vrijkomen voor langeafstandsvluchten en treft deze vliegtickettoeslag niet de overige werknemers en bezoekers van Schiphol'', zegt Bos.