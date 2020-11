Doortrekken van Noord/Zuidlijn goed nieuws voor Haarlemmermeer: "Het is echt een boost"

HAARLEMMERMEER - Het verlengen van de Noord/Zuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp zal Haarlemmermeer geen windeieren leggen. Verwacht wordt dat meer bedrijven zich zullen vestigen in de gemeente en de verbinding is voor de bewoners van Haarlemmermeer een hele verbetering. Vandaag werd bekend dat zeven partijen, waaronder Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer een miljard euro willen investeren in het doortrekken van de metrolijn.

AT5 / Luuk Koenen

"Het OV wordt beter en daarmee wordt onze gemeente ook beter bereikbaar", vertelt Wethouder Marja Ruigrok. "Daarnaast zullen er meer kantoren komen en dus meer werkgelegenheid. De Noord/Zuidlijn zal een aantrekkende werking hebben op onze gemeente." Een metrolijn als de Noord/Zuidlijn zou ook voor bewoners van Haarlemmermeer een uitkomst zijn. Een scholier vertelt vandaag dat hij met een metro veel sneller op zijn school in Amsterdam is dan normaal. Een ander suggereert ook dat het voor de ouderen functioneel kan zijn: "Zo kunnen ook zij makkelijker even de stad in." Woningbouw Het aantal woningen zal door de komst van de metrolijn ook verder kunnen toenemen. In 2040 wil de gemeente 20.000 woningen gerealiseerd hebben. Daarvoor is een goede bereikbaarheid essentieel volgens wethouder Ruigrok. "Ik zeg altijd: 'eerst bewegen, dan bouwen'. Mensen moet namelijk wel hun woonwijk makkelijk kunnen bereiken." De komst van de lijn had ook in sommige delen van Amsterdam grote impact. Na de opening in de zomer van 2018 was het al snel de drukste metrolijn van Amsterdam. Opeens was de stad voor de meeste inwoners van Noord een stuk dichterbij en mede door de komst, is Amsterdam-Noord twee jaar later het het snelst groeiende stadsdeel van Amsterdam. Dit jaar is het stadsdeel de grens van 100.000 inwoners gepasseerd.

Doortrekken Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp - NH Nieuws

Wethouder Ruigrok stapte twee jaar geleden in bij de gesprekken tussen de zeven partijen over een bijdrage voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. "Toen ik kwam lag er al een brief over deze gesprekken. Uiteindelijk heeft het nog twee jaar geduurd", vertelt ze aan NH Nieuws. Vandaag maakten de Vervoerregio, de gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol bekend dat ze gezamenlijk 1,025 miljard euro willen bijdragen aan de Noord/Zuidlijn. De gemeente Haarlemmermeer draagt samen met de gemeente Amsterdam en Schiphol een bedrag van 140 miljoen euro uit grondopbrengsten bij. Trots op samenwerking Door de verlenging van de metro komt er meer ruimte vrij op het spoor voor bijvoorbeeld internationale treinen. Op deze manier kan volgens de alliantie een alternatief komen voor de kortelijnsvluchten vanaf Schiphol. "Het is ook een duurzaamheidsdoelstelling.We hebben dit echt nodig om de boel te ontstoppen. Het is een kwestie van veiligheid", benadrukt Ruigrok. De toezegging van een miljard euro, is nog lang niet voldoende om het project van de grond te krijgen. Er is nog zeker vier à vijf miljard nodig om dit plan te realiseren. "We hebben de hulp van het Rijk hierbij nodig", zegt Ruigrok. In november zullen de partijen daarom in gesprek gaan met de minister en staatssecretaris. In januari wordt er een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds. "Wij vragen daarin niet alleen om geld, maar dragen daar dus gezamelijk ook die één miljard aan bij." Het plan voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn gaat ondertussen een volgende fase in. "De volgende stap is de verkenningsfase. Dit gaat zeker twee jaar duren." Wie denkt dat een ritje naar Hoofddorp in de metro snel kan, komt dan ook bedrogen uit."Dat zal pas over tien jaar het geval zijn."