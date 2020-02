Gemeenteraad wil Noord/Zuidlijn doortrekken naar Haarlem

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft volgens de opstellers van een motie hierover (Jouw Haarlem en D66) aangegeven eind dit jaar een besluit te nemen over het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en/of Hoofddorp. De gemeenteraad wil dat Berkhout dat moment aangrijpt om te pleiten voor het verlengen van de openbaarvervoerlijn naar Haarlem.

Nieuwe woningen

Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar Schalkwijk, in het zuiden van Haarlem. Dit stadsdeel ligt op een aantal kilometer van Hoofddorp, stellen de makers van de motie. En er worden daar de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd.

Het is de vraag of er ruimte is in de stad voor een metro. Raadsleden gaven aan dat zij bijvoorbeeld denken aan een lightrailverbinding.