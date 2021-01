Doortrekken van NZ-lijn naar Schiphol stap dichterbij met nominatie miljardenfonds

SCHIPHOL - Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol is door het kabinet voorgedragen als kandidaat voor het Nationaal Groeifonds, waarin 20 miljard euro zit. Een adviescommissie houdt de komende maanden het project samen met dertien andere voorstellen tegen het licht. Op basis van dat advies neemt het kabinet een besluit welke projecten een bijdrage krijgen uit de miljardenpot.

Het project behelst het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroring tussen Isolatorweg en Amsterdam Centraal. De totale aanlegkosten liggen tussen de 4 miljard en

5 miljard euro.

Miljard euro

Afgelopen november werd al ruim een miljard bij elkaar verzameld door een alliantie van zeven betrokken partijen, waaronder Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol. Zij laten gezamenlijk weten blij te zijn met de voordracht.

Of en hoeveel geld er uiteindelijk naar het project gaat, dat officieel Schaalsprong Metropolitaan OV-systeem OV Metropoolregio Amsterdam heet, hangt mede af van het oordeel van de beoordelingsadviescommissie. Die commissie verwacht drie maanden nodig te hebben om tot een advies te komen.

20 miljard

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Volgens het kabinet kunnen niet alle veertien voorstellen worden gehonoreerd. Dat komt omdat die bij elkaar 25,5 miljard euro kosten, wat ruimschoots meer is dan de beschikbare 20 miljard.

Andere voorstellen die kans maken op de miljarden zijn onder meer een project dat een impuls moet geven aan de transitie naar innovatief en toekomstgericht onderwijs, het naar een hoger plan tillen van quantumtechnologie, het opschalen van waterstof in energie-intensieve industrieën, het uitbreiden van het OV in de regio Den Haag en Rotterdam en een lightrailverbinding in de regio Utrecht.