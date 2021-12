Thuiszorg staat onder grote druk: "De hele zorgketen loopt vast"

Net als de ziekenhuiszorg en verpleegzorg staat op dit moment ook de thuiszorg in Amsterdam zwaar onder druk. Niet alleen corona is daar debet aan, maar ook een nijpend personeelstekort. "Het gebeurt dat we niet elke dag kunnen komen voor een wond, dan duurt de genezing soms langer."

Maar dat is geen ideale situatie, vindt verpleegkundige Annelies de Vos. "Meneer Balk kan het gelukkig goed, maar er zijn genoeg cliënten aan wie we dat niet kunnen vragen. En dan moeten we keuzes maken. Je wil elke dag komen, maar we kunnen dan maar om de dag. En dan duurt de genezing soms iets langer."

Verpleegkundige Annelies de Vos, werkt in hartje Amsterdam in de thuiszorg. Ze kan niet elke dag de wond van haar cliënt verzorgen. Dus moet haar cliënt Arian Balk dat twee keer per week zelf doen. Balk: "Ik help waar ik kan. Het was mijn eigen voorstel, ik wilde meehelpen en assisteren om de werkdruk te verhelpen."

"Het gebeurt dat we cliënten pas in de middag kunnen douchen. Die worden soms boos"

Op het zorgkantoor van Cordaan in het Centrum is de krapte dagelijks merkbaar. Wieke Duin, die de zorgaanvragen van Cordaan coördineert, moet elke dag schipperen. "We merken dat we veel aanvragen krijgen vanuit het ziekenhuis en huisartsen, maar helaas kunnen we die niet altijd honoreren; een paar keer per week moeten we iemand teleurstellen."

Vrijwilligers

Dat betekent dat in overleg met de huisarts en het ziekenhuis een groot beroep wordt gedaan op het netwerk van de cliënt. Familie of mantelzorgers moeten dan bijspringen, of in het geval van de 94-jarige Jan Heijt: een vrijwilliger. Heijt: "Thuiszorg is heel belangrijk, die krijg ik twee keer per week en elke week komt er een vrijwilliger die mijn boodschappen doet en mijn huis schoonmaakt. Zonder die hulp kan ik niet zelfstandig blijven wonen."