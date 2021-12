Zorginstelling Amstelring opent covid unit om ziekenhuiszorg te ontlasten

Op de transferafdeling van het ziekenhuis, waar normaal mensen na een operatie wachten op een verpleeghuis of revalidatieplek, zijn tien van de 24 bedden ingeruimd voor covidzorg. De afdelingen zijn strikt gescheiden door een sluisdeur. "Deze afdeling is bedoeld voor patiënten die in het VUmc verblijven", legt Bode uit. "Maar we hebben oudere patiënten waarbij de thuiszorg teveel wordt en die dan hier komen. Het ontlast de zorg eigenlijk aan twee kanten."

Verpleegkundige Eefje Bode, die normaliter als algemeen verpleegkundige werkt, heeft nu met specifieke covidzorg te maken. "Het is natuurlijk anders want je bent op de covid unit volledig in pak", vertelt ze. "Dat maakt het zwaar. Het klinische beeld is complexer wisselt heel snel, dus daar moet je op kunnen reageren. Maar je leert er ook veel van dus ik vind het fijn om te mogen doen."

Pieken en dalen

De covid-unit is in een speciaal gebouw ondergebracht naast de spoedeisende hulp van het VUmc. Het is de enige extra covid-unit in Amsterdam buiten het ziekenhuis. Vorig jaar om deze tijd was de hele transferafdeling met 24 bedden ingericht voor de covidzorg, Nu is de afdeling gesplitst en kan een deel van de normale zorg ook doorgaan. Jeroen de Dijker, manager covid afdeling Amstelring: "Er zijn nu vijf van de tien bedden bezet, maar wat we vorig jaar zagen is dat het heel erg kan pieken en dalen. Soms kunnen we wel zes, zeven aanmeldingen binnenkrijgen en soms even niks, dus het kan zomaar helemaal vol liggen."

De covid unit blijft zo lang open als nodig is. Het Amsterdam UMC en het OLVG onderzoeken op dit moment of ze de coronazorg bijvoorbeeld in één ziekenhuis kunnen onderbrengen.