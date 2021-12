Toon richting zorgpersoneel verhardt: "Mensen worden dwingender"

Steeds vaker vinden incidenten rondom of in ziekenhuizen plaats. Uit een onderzoek van beroepsvereniging NU91 en BNR bleek dat bijna twee derde (60%) van de 1.200 door de NU91 geënquêteerde zorgprofessionals aangaf dat verbale agressie de afgelopen maanden is toegenomen. Daarnaast zouden bijna driehonderd respondenten (24%) zeggen de afgelopen maanden ook fysiek geweld te hebben ervaren. Schoppen, slaan en bijten werden hierbij het vaakst genoemd.

Dat de sfeer verslechterd, merken ze ook bij het Dijklander Ziekenhuis. "We zien in toenemende mate agressie van patiënten en bezoekers, met name over de coronamaatregelen", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. "Zo is bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje verplicht en mogen patiënten maar een maximumaantal bezoekers per dag ontvangen. Hier is niet altijd begrip voor, we zien dat de discussies steeds feller worden."

Beveiliging

Het ziekenhuis heeft daarom een aantal regels ingesteld. "We dragen als ziekenhuis niet alleen zorg voor onze patiënten, maar staan ook voor de veiligheid van onze medewerkers." Op de eerste plaats krijgt iedere patiënt die opgenomen wordt een brief, hierin worden alle regels duidelijk uitgelegd.

Daarnaast is er ook ingezet op meer beveiliging: "De bewaking kan 24 uur per dag worden gebeld voor ondersteuning. Hiernaast loopt de bewaking extra rondes door het ziekenhuis." Ook als bezoekers of patiënten geen mondkapje willen dragen wordt de beveiliging er gelijk bijgehaald. Voor mensen die daarvoor een ontheffing hebben, heeft het ziekenhuis spatmaskers.