Blaricums ziekenhuisgebouw mogelijk toch tegen de vlakte, hergebruik te duur

Het heeft er alle schijn van dat het Blaricumse Tergooiziekenhuis alsnog tegen de vlakte gaat. Het plan was om het gebouw te behouden als het ziekenhuisterrein de komende jaren herontwikkeld wordt, maar dat blijkt te duur. Het behoud van het gebouw was eerder een harde afspraak. De Blaricumse gemeenteraad wordt daarom nu gevraagd de teugels wat te laten vieren.

Het ziekenhuis komt over een jaar leeg te staan als Tergooi haar grote nieuwe ziekenhuis aan de rand van Hilversum opent. Het Blaricumse ziekenhuis terrein wordt daarna herontwikkeld, het ziekenhuisgebouw werd een jaar geleden al verkocht.

Als het ziekenhuis vertrekt, komen er straks onder meer woningen voor terug. De Blaricumse gemeenteraad had ook graag gezien dat het ziekenhuisgebouw behouden zou blijven en omgebouwd zou worden. Na de verbouwing zou het ook onderdak moeten bieden aan enkele zorgwoningen, zorgfuncties en passende horeca.

Sloop dreigt

Dat lijkt niet te lukken: projectontwikkelaar Inspire Real Estate heeft de gemeente Blaricum laten weten dat behoud en ombouw van het pand financieel niet haalbaar is. Het vraagt de lokale politiek dan ook om wat water bij te wijn te doen als het gaat om het vasthouden aan haar eerdere wensen voor het ziekenhuisterrein.

Het ziekenhuisgebouw zou nu alsnog tegen de vlakte moeten. De projectontwikkelaar wil het gebouw slopen. Alle gewenste functies van het gebouw zouden dan moeten terugkomen op andere plekken, verspreid over het terrein. Afgesproken wordt dan wel dat de nieuwe bebouwing qua grootte gelijk blijft aan de grootte van het ziekenhuis nu.

Volgende plan

Hoe alles er straks precies uit gaat zien, moet nog worden onderzocht. Dat hangt er ook van af of de gemeenteraad akkoord gaat met het versoepelen van haar eigen eisen. De raad praat daar morgen voor het eerst over, later deze maand wordt er definitief een klap op gegeven. Daarna volgt het zogeheten stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan, waar de gemeenteraad zich ook nog over gaat buigen.