Korfbal: Blauw-Wit geeft voorsprong uit handen, KZ onderuit bij Fortuna

De korfballers van Blauw-Wit hebben een gevoelige nederlaag geleden. In eigen huis ging de ploeg van Erik van Brenk en Mark van der Laan met 14-17 onderuit tegen LDODK. En dat terwijl Blauw-Wit op rozen leek te zitten nadat het in de eerste helft een gat geslagen had. Koog Zaandijk bleek niet opgewassen tegen Fortuna: 25-18.