Voorzorgmaatregelen op Media Park vanwege 'demonstratie van andere orde'

Er zijn sterke signalen dat er vandaag gedemonstreerd wordt op het Media Park in Hilversum. De afgelopen tijd is het park vaker het toneel van demonstraties geweest. 'Maar de actie vandaag lijkt van een andere orde dan die van de afgelopen weken, maar veel is nog onduidelijk', schrijft de NOS in een interne mail die NH Nieuws heeft ingezien.