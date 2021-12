Verslagenheid bij Jong Ajax: "We gooien al het harde werken hier in de put"

Jong Ajax begon goed aan de wedstrijd en was via Naci Ünüvar dichtbij de openingstreffer, maar de aanvaller raakte met een volley de lat. Vervolgens slaagde Jong Ajax er niet in om af te drukken, maar in de 54e minuut was het wel raak via Nordin Musampa. Trainer John Heitinga legt na afloop de vinger op de zere plek. "Er zat stress en angst in op het einde."

