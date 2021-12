Deceptie voor Jong Ajax: geen periodetitel na late tegengoal

Het is Jong Ajax vanavond niet gelukt om de tweede periode te winnen. De Amsterdammers hadden aan een overwinning genoeg, maar door een tegendoelpunt in de 89e minuut eindigde het in mineur tegen TOP Oss: 1-1. Excelsior won van MVV en gaat er met de periodetitel vandoor.

In de openingsfase liet Jong Ajax zien waarom het al tienn wedstrijden ongeslagen is. Via Sontje Hansen en Naci Ünüvar kregen de Amsterdammers kansen, maar doelman Norbert Alblas (ex-Ajax) en de lat stonden in de weg. De wedstrijd werd daarna even stilgelegd, omdat er vuurwerk werd afgestoken in de hoek van het stadion.

Na de hervatting kregen de beloften uit Amsterdam minder druk op TOP Oss. De thuisploeg werd nog gevaarlijk via Kay Tejan na balverlies van Enric Llansana. De spits gleed echter in kansrijke positie uit. Vlak voor rust moest Jong Ajax-keeper Jay Gorter redding brengen na een directe vrije trap van Dean Guezen.

Jong Ajax zakt weg na voorsprong

Dat de Brabanders niet scoorden kwam Jong Ajax in de 54e minuut goed uit, want Nordin Musampa zette toen de 0-1 op het scorebord uit een hoekschop. De verdediger tikte simpel binnen na een gekeerd schot van Danilo.

TOP Oss drong de ploeg van trainer John Heitinga daarna flink terug. Lange tijd leek het goed af te lopen, maar Tejan bezegelde een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd het lot van Jong Ajax door te scoren op aangeven van Richonell Margaret. Victor Jensen had in blessuretijd nog de winnende treffer op zijn schoen, maar via Alblas ging zijn inzet nét naast.

In de tweede periode speelde Jong Ajax 24 punten bij elkaar. Excelsior deed het over tien wedstrijden iets beter met 25 punten. Ook FC Volendam eindigt na de overwinning van vanavond op 24 punten. Op de ranglijst vinden we de Amsterdammers na negentien duels terug op de vierde plaats op zes punten van koploper Volendam.