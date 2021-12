West-Friese bouwdrift werpt vruchten af, maar krapte op woningmarkt voorlopig niet voorbij

West-Friesland heeft het afgelopen jaar 1.135 nieuwe woningen opgeleverd, waarmee de doelstelling voor 2020 is behaald. De vraag naar meer huizen is nog altijd onverminderd groot en dus moeten er in de komende paar jaar nog duizenden woningen bijkomen.

Die doelstellingen en afspraken staan beschreven in het Woonakkoord, dat één jaar geleden door de West-Friese gemeenten en de provincie Noord-Holland werd ondertekend. Minimaal 900 woningen moeten er jaarlijks worden bijgebouwd, om zo het woningtekort in West-Friesland te kunnen aanpakken. De komende drie jaar moeten er jaarlijks gemiddeld 1.500 nieuwe woningen bijkomen. Dit, om zo de benodigde 6.000 woningen te kunnen realiseren. De woningbouwproductie moet dus flink worden opgeschroefd, geeft wethouder Rosalien van Dolder van de gemeente Koggenland aan. Zij spreekt namens de zeven gemeenten en is nauw betrokken bij de woningopgave in West-Friesland. Her en der gebeurt dat al. De West-Friese redactie zet een paar grote nieuwbouwprojecten op een rij.

Holenkwartier Het voormalig Philipsterrein − op ruim 5 hectare grond − aan de Holenweg in Hoorn wordt omgetoverd tot een nieuw woon- en werkgebied waar de industriële historie in tact blijft, zoals het oude ketelhuis en de fabriekshallen. Het biedt ruimte aan 300 koopwoningen, 80 sociale huurwoningen en 20 middeldure huurwoningen. Want de nieuwe stadswijk wordt in verschillende fases opgeleverd, vertelt een woordvoerder van Zeeman Makelaars. "Fase 1A is verkocht en wordt momenteel gerealiseerd, maar fase 1B is nog in de verkoop. Er zijn nog een paar appartementen beschikbaar." Die fase bestaat voornamelijk uit studio’s, appartementen, lofts, penthouses en eengezinswoningen. Het biedt keuze uit verschillende woningtypen. "De animo om naar het Holenkwartier te komen is groot", zegt de woordvoerder. "Op dit moment zijn er wachtrijen voor een aantal appartementen en huurwoningen." 'Superlofts' in woontoren De vernieuwende stadswijk moet een mix van wonen, werken, cultuur en ontspannen worden, maar met een vleugje Amsterdam, aldus de ontwikkelaar. "De realisatie van fase 1A zal tot einde 2023 duren." In fase 2A worden de zogeheten 'superlofts' in een woontoren gerealiseerd. "Het bestemmingsplan is goedgekeurd en ligt nu ter inzage", benadrukt de woordvoerder. Binnenkort volgt er meer informatie over hoe het verder gaat. Daarna volgen fase 2B en fase drie.

Aan 't Hoff Nieuwbouwproject Aan 't Hoff in Bangert en Oosterpolder, een deelplan in fase 5A van deze wijk, grenst aan de zijkanten van oud-Blokker en uitvalsweg de Strip. Het deelplan is goed voor 34 nieuwe woningen en biedt keuze uit vijf woningtypen, laat een woordvoerder van Zeeman Makelaars weten. Daarbij worden alle woningen opgeleverd met zonnepanelen, een warmtepomp en een vloerverwarming. Het nieuwe woongebied krijgt veel groen in de openbare ruimte en wordt autoluw. Ook wordt er een wijkpark, genaamd het Kloosterpark, aangelegd. Dat meldt de ontwikkelaar. Dit project trok veel belangstelling. "De interesse was overweldigend, er waren maar liefst bijna 600 inschrijvingen", zegt de woordvoerder. Inmiddels zijn alle woningen verkocht, geeft de woordvoerder aan. "Er is geen plek meer en in januari starten ze met de bouw." De bouw zal ongeveer twee jaar duren. "We mikken op eind 2022 of 2023."

Spierland 'Zelf bouwen, samen bouwen en laten bouwen', zo luidt het motto van het nieuwbouwproject Spierland. Deze nieuwe locatie ligt aan de Braken in Spierdijk en is onder meer in gang gezet door de inwoners van Spierdijk. In totaal worden er zo'n 80 woningen gebouwd, daarvan worden 42 woningen door de inwoners, die zich verenigd hebben in het Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO), zelf gedaan. De overige kavels worden door de ontwikkelaar verkocht. "De afgelopen maanden hebben 700 mensen interesse getoond in dit project", meldt directiesecretaresse Claudia Wessing van Scholtens Groep, aan de West-Friese redactie. Van het gehele plan − circa 80 nieuwe woningen − worden de laatste 22 kavels volgend jaar op de markt gebracht. Wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk. "De rest is reeds opgeleverd of in de aanbouw", benadrukt Wessing. "De starters- en seniorenwoningen worden door CPO Spierland op de markt gebracht." Stichting CPO Spierland laat weten dat 35 mensen al interesse hebben getoond op de resterende kavels. "Voor de 22 woningen, die in fase twee worden opgeleverd, hebben in totaal 30 starters en vijf niet-starters interesse getoond", zegt voorzitter Dick Waiboer van Stichting CPO Spierland. "Tot 23 december kunnen mensen zich nog aanmelden. Daarna volgt er een loting." De eerste woningen, die in fase één zijn opgeleverd, worden al bewoond. Het zal zeker nog tot de zomer van volgend jaar duren voordat de gehele bouw is afgerond. Niet voldoende Op de vraag of het voldoende is, is Wessing stellig: "Nee, het is onvoldoende om in de West-Friese woonbehoefte te voorzien." De ontwikkelaar loopt namelijk tegen wat problemen aan, zoals de stapeling van beleid, capaciteitsproblemen bij de overheid en terughoudendheid waarmee nieuwe woningbouwplannen worden gevormd. "Het is noodzakelijk, wegens lange procedures, om structureel meer plannen te maken. Dit, omdat vaak een deel van de plannen vertraagd wordt of uitvalt door diverse redenen", geeft de directiesecretaresse aan.