Schilderij met Egmonds strandtafereel levert bijna drie ton op

Dat de Haarlemse schilder naar Egmond aan Zee kwam om het strandleven te schilderen is volgens Christi Klinkert, conservator van het Stedelijk Museum in Alkmaar niet toevallig.

De schilder had een broer Pieter, die in Alkmaar woonde en lakenverkoper was. "Hij is daar veel op bezoek geweest en vanuit Alkmaar ben je snel in Egmond. Ook zijn broer Isaac en neefje Jacob kwamen naar het dorp om te schilderen."

Volgens Klinkert was Egmond aan Zee geliefd bij kunstenaars uit binnen- en buitenland. "Het is natuurlijk ook een schilderachtig dorpje, midden in de duinen, met zo'n kerk die boven de duinenrij uitsteekt. Ook de dynamiek van het vissersleven, dat voor Nederland erg belangrijk was, sprak kunstenaars aan."

In het Stedelijk Museum in Alkmaar hangt een werk van Willem Kool uit 1655 waarop ook het strandleven van Egmond aan Zee te zien is (tekst loopt door onder de video):