Netwerk elektriciteitsstation Hemweg vol: schaarste in Zaanstad en Amsterdam-West

De maximale capaciteit van Lianders Hemwegcentrale in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is bereikt. Dat betekent dat nieuwe grootverbruikers in het westen van Amsterdam en in Zaanstad geen stroom kunnen afnemen. Eerder maakte het bedrijf al bekend dat hetzelfde probleem zich voordoet in een groot deel van de provincie .

In 2021 hebben grootverbruikers van elektriciteit in het gebied dat de Hemwegcentrale van stroom voorziet vier keer zoveel elektriciteit aangevraagd als in de afgelopen 10 jaar. De oplossing voor het probleem laat nog jaren op zich wachten. Liander geeft aan dat de capaciteit van de Hemwegcentrale in 2025 is vergroot en de problemen naar verwachting twee jaar later zijn opgelost.

Eerder werd bekend dat de ook twee andere energiecentrales in de regio Zaanstreek tegen hun maximale capaciteit aanlopen. Nu ook de voor Hemwegcentrale de grens is bereikt, is er in de hele gemeente Zaanstad schaarste op het netwerk. Dit zorgt bijvoorbeeld voor onzekerheid bij Fred Kroket, die niet weet of hij op de nieuwe locatie van zijn snackkar een patatje kan bakken.

Nieuwe elektriciteitscentrales

Liander bouwt de komende jaren drie nieuwe elektriciteitsstations en breidt zes bestaande uit. De Zaanse aansluitingen kunnen tegen die tijd aangesloten worden op de nieuw te bouwen centrale in Oostzaan. Hiermee wordt het Zaanse elektriciteitsnet losgekoppeld van het Amsterdamse net.

Het nieuwe knelpunt in heeft volgens Liander geen impact op huishoudens en ondernemers die al een contract hebben. Liander laat weten dat er voor geplande woningbouw plaats op het elektriciteitsnet is gereserveerd.