COA ziet af van schip in de haven van Enkhuizen voor opvang asielzoekers

Er komt geen schip voor asielzoekers in de haven van Enkhuizen. Dat werd gisteren bekendgemaakt in een commissievergadering van de gemeente. Burgemeester Eduard van Zuijlen vertelde dat de gemeente Enkhuizen geen personeel of middelen beschikbaar heeft om 200 tot 300 alleenstaande, jonge asielzoekers op te vangen. "Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gaat op zoek naar alternatieven", zegt de burgemeester.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) legde een paar weken geleden een verzoek neer bij de gemeente Enkhuizen voor het plaatsen van een schip, waar asielzoekers opgevangen kunnen worden. Het asielzoekerscentrum in Ter Apel is overvol, waardoor vluchtelingen en asielzoekers soms geen bed hebben om op te slapen.

Vanuit de provincie Noord-Holland is het verzoek gedaan aan de gemeenten om meerdere opvangplaatsen te creëren, waarna Commissaris van de Koning Arthur van Dijk zich heeft ingespannen om een schip te plaatsen in de haven van Enkhuizen om asielzoekers op te vangen.

"We hebben daar vorige week een gesprek over gehad", vertelt burgemeester Van Zuijlen in de commissievergadering. "Daarin hebben wij aangegeven dat wij dat als Enkhuizen op zich graag willen, zeker voor de mensen in nood. Maar dat de situatie voor een kleine gemeente als Enkhuizen dusdanig is − door beleid van de Rijksoverheid − dat wij daar de middelen niet voor hebben. Ook hebben we niet zomaar personeel voor handen om dit te organiseren."

Tweedracht in de stad

Op de boot zouden 200 tot 300 asielzoekers opgevangen kunnen worden. Dit gaat veelal om jonge, alleenstaande mannen. Volgens de burgemeester van Enkhuizen zou dit gevolgen hebben voor de samenstelling in de stad.

"Wij hebben als gemeente 18.500 inwoners, waarvan er ongeveer 8.000 binnen de vesting wonen", zegt Van Zuijlen. "Tot 300 alleenstaande mannen in een stad van deze omvang is waarschijnlijk geen goed idee. Daar gaat veel tijd en energie in zitten, en het zou zorgen voor een tweedracht in de stad."

Vraag ingetrokken

De burgemeester zou graag zien dat er gezinnen op het schip worden gehuisvest. Iets dat de gemeente in het gesprek met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) van afgelopen donderdag duidelijk heeft aangegeven, aldus de burgemeester.

"Aan de hand daarvan heeft het COA besloten om de vraag aan de gemeente in te trekken. Want daar kunnen zij niet aan voldoen. Volgens het COA is de boot onveilig voor kinderen. Het schip zou dan veiliger gemaakt moeten worden, maar daar zegt het COA niets aan te kunnen doen. Dit betekent het einde van het vraagstuk wat Enkhuizen betreft. We hebben ze heel veel succes gewenst, want die mensen moeten natuurlijk straks wel een plaats hebben."