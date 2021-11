Schip mogelijke opvang asielzoekers in West-Friesland: oproep provincie voor meer plek

Voormalig wethouder in Enkhuizen en burgemeester in Koggenland, Jan Franx, is momenteel verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers in de Zaanstreek en wijst op de mogelijkheid van een schip. "In Zaandam vangen we 400 mensen op in een voormalige hotelboot. Met zoveel havens in West-Friesland biedt het daar ook kansen", aldus Franx.

Al wil een provinciewoordvoerder dat niet zo stellig zeggen. "We hebben op meerdere plekken verzoeken neergelegd om meer plaats te creëren. We willen dat alle regio's bijdragen en hebben meerdere locaties in beeld."

Het asielzoekerscentrum in Ter Apel zit nog steeds overvol. Na een oproep van de provincie boden meerdere gemeenten al extra opvangplekken aan, maar gemeenten in West-Friesland deden dat tot nu toe niet. Meerdere bronnen laten aan NH Nieuws/WEEFF weten dat Commissaris van de Koning Arthur van Dijk vandaag druk heeft uitgeoefend op de West-Friese gemeenten om ook een bijdrage te leveren.

Rolf Vullings, verantwoordelijk voor het regelen van huisvesting bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), beaamt dat. "In de regio Rotterdam liggen al meerdere passagiersschepen die nu niks te doen hebben omdat het seizoen voorbij is. Het is een kwestie van aansluiten op water en elektra, en je kunt draaien."

320 plekken op een schip

Vullings vervolgt: "In Enkhuizen ligt nu het schip de Poseidon. Die gaat morgen naar Middelharnis, een dorp in het zuidelijkste puntje van Zuid-Holland." Ook voor West-Friesland is er een schip beschikbaar. "In Hollands Kroon ligt een schip van Siemens dat eerder werd gebruik voor de aanleg van windpark Wieringermeer. Dat heeft 320 plekken. Wij regelen dat het schip naar de locatie wordt gebracht, het kost de gemeente verder niks."

Het is een optie die de provincie ook ziet zitten, zo bevestigt de woordvoerder. Al is West-Friesland als locatie nog niet vastgelegd. De SP gaat tijdens de raadsvergadering in Enkhuizen vanavond aandacht hiervoor vragen.

Daklozen en asielzoekers samen

Ook wijst de partij op een combinatie-opvang met daklozen. Fractievoorzitter Margreet Keesman noemt een groep mensen die per 1 december weg moet van een camping waar ze noodgedwongen verblijven. "Dat zijn mensen die gewoon een baan hebben, maar er zijn simpelweg te weinig woningen", zegt ze. "De lijn tussen een dak boven je hoofd en dakloos zijn, is flinterdun."

Deze groep mensen zou volgens Keesman net als de asielzoekers ook tijdelijk op het schip kunnen verblijven. "Dan heb je en-en."

'Wil ontbreekt'

Het is de SP een doorn in het oog dat het maar niet lukt om tijdelijke woningen te vestigen in Enkhuizen om wat te doen aan de hoogste nood. Dus komen ze vanavond met een voorstel. "Het kan namelijk echt wel, maar het ontbreekt gewoon aan de wil. In de motie doen we verschillende voorstellen. Zoals een project met flex-appartementencomplexen in Lelystad. Die kunnen in 18 weken gebouwd en gebruikt worden. Maar dus ook de optie om het schip hierheen te halen", aldus Keesman.

Ook Jan Franx ziet de combinatie van daklozen en asielzoekers zitten. "In Zaanstad gebeurt dat ook, we noemen dat sociaal cement. Daklozen, spoedzoekers hebben een dak boven hun hoofd, maar kunnen ook de asielzoekers helpen met de weg te vinden in de omgeving."