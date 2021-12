Enkhuizen onderzoekt mogelijkheid om vluchtelingen op schip op te vangen

Enkhuizen is mogelijk bereid om een schip te laten aanmeren, om zo de dringende vluchtelingenproblematiek in West-Friesland aan te pakken. Er wordt nu gekeken naar mogelijke oplossingen. Dat meldt de gemeente. "We willen gastvrij zijn voor asielzoekers", aldus een gemeentewoordvoerder.

Het asielzoekerscentrum in Ter Apel zit nog steeds overvol. Na een oproep van de provincie Noord-Holland boden meerdere gemeenten extra opvangplekken aan, maar nog niet in West-Friesland. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, heeft contact gezocht met Enkhuizer burgemeester Eduard van Zuijlen. In dat gesprek heeft Van Dijk zich ingespannen om een schip te laten aanmeren voor de opvang van asielzoekers.

Schip biedt snelle oplossing

Een schip van Siemens ligt al klaar in de gemeente Hollands Kroon, goed voor 320 mensen. Dat liet Rolf Vullings, vastgoedregisseur bij Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), vorige week weten. Hij zoekt namens COA naar opvanglocaties. Het is volgens Vullings een optie dat snel van de grond kan komen. "Het is een kwestie van aansluiten op water en elektra. Binnen nu en een paar weken is het geregeld."

Het biedt ook snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van asielzoekers en economische daklozen, stelt SP-fractievoorzitter Margreet Keesman. "Langs de Gependam in Enkhuizen zou een interessante optie kunnen zijn."

Kerk biedt opnieuw uitkomst

Een groep daklozen verblijft nu nog op een camping, maar die moeten uiterlijk 1 december vertrekken. Via een aangenomen motie dwong de raad wethouder Dorus Luyckx om snel met een oplossing te komen. In een reactie laat de gemeente weten dat de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Enkhuizen opnieuw de helpende hand biedt. Hoe dat precies gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Noodopvang was niet nodig

De gemeente Hoorn laat in een reactie weten niet bekend te zijn met de noodoproep om asielzoekers op te vangen, dat tijdens een regio-overleg op 11 en 12 november ook niet nodig bleek. "Daar werd het beeld geschetst dat het COA de situatie onder controle heeft. Noodopvang is er in Den Helder en Alkmaar, dus er werd geen beroep gedaan op extra opvang", aldus een woordvoerder. Het aanbod voor het laten aanmeren van een schip in Hoorn is ook niet bekend.