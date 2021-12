Jong AZ kan FC Volendam niet helpen tegen titelconcurrent Excelsior

Een zuur verlies voor Jong AZ tegen Excelsior. In Wijdewormer hielden de Alkmaarse talenten lang stand tegen de nummer twee van de ranglijst, maar verloren uiteindelijk met 0-2. Daardoor is het verschil tussen FC Volendam en de Kralingers slechts één punt. Verder kreeg Mohamed Taabouni vlak voor tijd een rode kaart.

Wel kansen, geen treffers

Op het koude en natte trainingscomplex van AZ begonnen de talenten van Maarten Martens aardig aan de wedstrijd. Veel balbezit en ook druk richting het Rotterdamse doel. De eerste kans kwam er echter voor Excelsior. Gelukkig voor Jong AZ was Marouan Azarkan net niet doeltreffend in de twintigste minuut. Daarna kregen de AZ'ers ook twee prima mogelijkheden via Richard Sedlacek en Zakaria Aboukhlal.

Indraaiende corner

In de tweede helft kregen beide ploegen grote kansen. Zo schoot Fedde de Jong op de lat en redde AZ-goalie Beau Reus een aantal keren knap op schoten van de bezoekers. Toch was de AZ-goalie niet bestand tegen een indraaiende corner van Azarkan tien minuten voor tijd.

Rode kaart

De kansen op een gelijkmaker slonken een paar minuten later behoorlijk door een rode kaart voor Mohamed Taabouni. De aanvallende middenvelder maakte een stevige overtreding en dat betekende zijn tweede gele kaart en dus einde wedstrijd. Een behoorlijk contrast voor de Haarlemmer die een dag eerder nog zijn competitiedebuut maakte in de hoofdmacht. In de blessuretijd zette Thijs Dallinga de eindstand op het scorebord. De topscorer staat nu op 22 treffers en loopt zo verder uit op Robert Muhren, 17.