Michiel Kramer breekt in De Aftrap lans voor AZ'er Pavlidis: "Vrij complete spits"

AZ-speler Vangelis Pavlidis krijgt als opvolger van Myron Boadu in zijn eerste maanden veel kritiek te verduren. Oud-FC Volendam-spits Michiel Kramer (nu RKC Waalwijk) neemt het vanavond in De Aftrap op voor zijn collega. "Ik vind hem vrij compleet hoor."

Trainer Pascal Jansen gaf deze week aan dat AZ van plan is zich in de winterstop aanvallend te versterken.

Michiel Kramer over Vangelis Pavlidis - NH Sport/Edward Dekker

Quote

De van Willem II overgenomen Pavlidis maakte dit seizoen in veertien competitieduels vijf doelpunten. In Europees verband was de 21-jarige aanvaller twee keer trefzeker.

Kramer kreeg in zijn carrière ook regelmatig veel kritiek te slikken. Zolang dat op hem gericht is, kan de voetballer daar goed mee overweg, maar als dreigementen bij familieleden terecht komen, wordt de grens wat hem betreft overschreden.

De spits vertelt in De Aftrap over zijn periode bij Feyenoord. Na een slechte reeks stonden er 'supporters' bij hem in de straat en op de sociale media kreeg hij er ook van langs.

Tekst gaat verder onder de video.