Tevreden AZ-coach Jansen over veerkracht en Sinterklaas: "Cadeautjes doorgeven en afpakken"

Met zes punten in een paar dagen tijd is de kritiek wat afgenomen voor AZ. De Alkmaarders versloegen zondagmiddag Sparta met 3-1. Trainer Pascal Jansen was tevreden na afloop. "Ploeg heeft het rechtgezet."

Over die veerkracht was Dani de Wit ook te spreken. De middenvelder zag dat er wat frustraties en irritaties ontstonden bij hem en zijn medespelers na de vroege achterstand, maar looft ook de weerbaarheid.

Een halve week geleden stond AZ nog twaalfde en is nu de nummer acht van de ranglijst. En dat is prettig manier om het weekend af te sluiten. Een weekend dat ook in het teken staat van Sinterklaas. Dat heeft Jansen ook nog even gevierd. "Cadeautjes doorgeven en afpakken."

