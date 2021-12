NH Airtime: IJslandse prijsvechter Play nieuw op Schiphol

Op Schiphol is de nieuwe IJslandse prijsvechter Play gestart met lijnvluchten vanaf Keflavik. De maatschappij is klein, maar valt wel op dankzij de knalrode Airbussen die worden ingezet op het handjevol Europese bestemmingen. Bovendien heeft Play al grote plannen om de concurrentie op Schiphol aan te gaan.

Het is niet alleen het uiterlijk van de luchtvaartmaatschappij die opvalt. Op de vuurrode A321neo en de outfits van de piloten en stewardessen na, is het ook opmerkelijk dat er wéér een nieuwe airline start- en landingsrechten op Schiphol heeft weten te bemachtigen. Jarenlang was dat nauwelijks mogelijk, vanwege de groeistop op de luchthaven.

De coronacrisis heeft meerdere luchtvaartmaatschappijen de kop gekost, maar hij biedt nieuwkomers ook weer kansen op een gewilde luchthaven als Schiphol. Dit jaar gingen onder andere Westjet uit Canada, Middle East Airlines uit Libanon en Kuwait Airways Play al voor.

Chocoladeletters

Een van de topmannen van Play zat ook aan boord van de eerste vlucht naar Schiphol. Sterker nog, hij bestuurde de Airbus zelf. Operationeel directeur en gezagvoerder Arnar Már Magnússon werd met zijn co-piloot en stewardessen bij de gate opgewacht en welkom geheten door leden van de Schiphol Group. Voor in de witte sneakers van de stewardessen had Schiphol chocoladeletters mee gebracht.

Magnússon vond het een eer om afgelopen vrijdag de eerste vlucht naar Amsterdam uit te mogen voeren, liet hij NH Nieuws weten. Play begint met twee vluchten per week, maar dat worden spoedig vier wekelijkse vluchten. Tussen Keflavik en Schiphol moet Play de concurrentie van Icelandair en Transavia dulden.

Stunttarieven

In 2022 wil Play met de bescheiden Airbus-vloot (het zijn er momenteel vier) ook naar de Verenigde Staten vliegen. Daarom dat Schiphol een belangrijke vangst is voor de luchtvaartmaatschappij. Play zal tegen stunttarieven tickets aanbieden tussen Amsterdam en de VS, met een overstap in Keflavik.

Lelystad

Magnússon, die vroeger ook in de top zat van voorganger en inmiddels failliete Wow Air, lijkt geen interesse te tonen voor een eventuele inruil naar Lelystad Airport. Er zijn nog steeds plannen om de omstreden luchthaven te openen voor vakantievluchten, maar Magnússon zal zich niet laten verleiden om tegen lagere havengeldkosten zijn veroverde plekje op Schiphol te laten schieten.