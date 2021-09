Knalrode IJslandse nieuwkomer start lijnvluchten naar Schiphol

Schiphol krijgt er een nieuwe, nogal opvallende luchtvaartmaatschappij bij. Vanaf december start de IJslandse prijsvechter Play met knalrode Airbussen met vluchten tussen Keflavik en Amsterdam. Wat verder in het oog springt is dat Play alweer de vijfde nieuwe maatschappij is die sinds deze zomer een route is gestart naar Schiphol.

Een Airbus A321neo van Play - London Stansted Airport

Play is ook in eigen land een gloednieuwe verschijning. De prijsvechter is pas sinds juni van dit jaar actief. Na de eerste vlucht op 24 juni naar de Londense luchthaven Stansted zijn er nog enkele Europese bestemmingen bij gekomen. De vluchten naar Schiphol starten op 3 december. Play vliegt dan twee keer per week tussen Keflavik en Amsterdam. De luchtvaartmaatschappij moet vliegtuigen van twee concurrenten op die route dulden, van zowel Icelandair als Transavia. Over de kop Niet alleen de knalrode kleur valt op, maar Play is ook alweer de vijfde luchtvaartmaatschappij die zich op Schiphol aandient. Tot maart 2020 was er nauwelijks ruimte voor nieuwkomers, vanwege de groeigrens van Schiphol. Door de coronacrisis zijn er luchtvaartmaatschappijen over de kop gegaan of hebben maatschappijen de routes naar Amsterdam moeten schrappen. Inmiddels zijn Sky Express uit Griekenland, Middle East Airlines uit Libanon, Kuwait Airways en Westjet uit Canada het IJslandse Play voorgegaan in het bemachtigen van start- en landingsrechten op Schiphol.

