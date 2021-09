NH Airtime: nieuwe kansen voor Canadezen op Schiphol

Het alweer zevende seizoen van NH Airtime gaat van start met een nieuwe luchtvaartmaatschappij op Schiphol: Westjet uit Canada. Jarenlang was er niet of nauwelijks ruimte voor nieuwe maatschappijen, vanwege de groeistop op Schiphol. Hoewel de coronapandemie voor de luchtvaartsector veel ellende met zich meebracht, ontstaan er nu nieuwe kansen voor nieuwe luchtvaartmaatschappijen op Schiphol.

Westjet uit Calgary is zeker niet de enige maatschappij die een plekje op Schiphol heeft weten te bemachtigen. Ook nieuw zijn Middle East Airlines uit Libanon, Kuwait Airways en Sky Express uit Griekenland.

Tot maart 2020 was het haast ondenkbaar dat een nieuwe maatschappij start- en landingsrechten kon krijgen op Schiphol. Af en toe kon er onderling wat gehusseld worden met die zogenaamde slots, maar Schiphol moet zich houden aan het maximumaantal van 500.000 vluchten per jaar dat met de omgeving is afgesproken.

Failliet

Dat maximumaantal haalt Schiphol, net als vorig jaar, bij lange na niet. In het meest gunstige scenario voor de luchthaven worden er eind december 270.000 vluchten voor het jaar 2021 geteld. De meeste luchtvaartmaatschappijen vliegen minder op Schiphol, maar er is ook een aantal (tijdelijk) gestopt of failliet. En dat biedt kansen voor nieuwe airlines, zoals het Canadese Westjet.