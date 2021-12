Markant oud-wijkraadslid Rolf Baron overleden na brand in zijn woonboot

De bewoner van de woonboot die donderdagavond in brand vloog, is overleden. Zo meldt zijn zoon aan NH Nieuws. Het slachtoffer is Rolf Baron, een markant en zeer betrokken bewoner van de wijk het Rozenprieel. "Hij had altijd grote ideeën en grote betrokkenheid en vond dat de buurt meer verdiende dan dat het was, toen hij begin jaren negentig er kwam wonen", vertelt zijn zoon David Baron.

De oorzaak van de brand is onduidelijk. Een jong stel dat de hond uitliet wist Rolf Baron nog uit de brandende woonboot te redden. Hij was nog aanspreekbaar en kalm toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht, weet zijn zoon, maar al snel werd duidelijk dat de 83-jarige teveel schade aan zijn longen had opgelopen. Rolf Baron is zaterdagavond laat overleden in het ziekenhuis.

Rolf Baron komt in het Rozenprieel te wonen toen de buurt nog een minder goede reputatie had in de stad. Tegenwoordig bloeit de wijk op. Zoon David schetst hem als 'non-conformistisch'. Zijn plannen voor de buurt roepen soms weerstand op. "Bijvoorbeeld bij de drijvende tuinen tussen de woonboten in het Spaarne, die hij gerealiseerd heeft. Vissers wilden hun stekje niet opgeven. Maar later zijn 'zijn' drijvende tuinen ook als voorbeeld in andere steden gebruikt."

Ook zijn strijd voor funderingsherstel bij woningen in de typische arbeiderswijk is legendarisch en succesvol. Uiteindelijk zorgt hij mede samen buurtbewoners en met woningcorporatie Ymere ervoor dat deze wijk weer stevig in de aarde verankerd komt te staan.